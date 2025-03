Exposição sobre cinemas de rua em São Caetano exibe produções audiovisuais do ABC paulista

Recordando o tempo em que as portas dos cinemas ficavam nas calçadas, a exposição fotográfica “Em Cartaz – Os saudosos cinemas de rua de São Caetano”, organizada pela Fundação Pró-Memória, agora conta com a exibição de curtas-metragens da terceira Mostra Retomada ABC de Cinema, realizada pela Ibirá Cultural. A exposição está em cartaz no Salão Expositivo do Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica), em São Caetano do Sul, com visitação de domingo a domingo, das 7h às 19h. A entrada é gratuita e tem classificação livre para todas as idades.

A distinta plateia e o estimado público estão convidados a ganhar importantes momentos de nostalgia visitando a exposição que conta um pouco da história dos espaços que representaram, no município, uma das maiores manifestações artísticas da humanidade.

São cerca de 30 registros fotográficos e textos elucidativos do acervo do Centro de Documentação Histórica da Fundação Pró-Memória, cuidadosamente selecionados, que fornecem um panorama de como era pertencer ao tempo dos nossos antepassados. Entre as imagens dos cinemas de outrora, encontra-se o pioneiro da cidade, o Cine Central, datado de 1922, então situado na Rua Perrella, no Bairro da Fundação.

Mostra Retomada ABC de Cinema

A terceira edição da Mostra Retomada ABC de Cinema foi realizada no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, entre 18 e 20 setembro de 2024. Formando artistas e cineastas há mais de 70 anos, o Grande ABC paulista foi representado por suas sete cidades: São Bernardo, São Caetano, Diadema, Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.

Com o objetivo de promover a sétima arte da (e na) região, atribuindo visibilidade à produção audiovisual e apoiando os fazedores de cinema locais, a Mostra Retomada ABC de Cinema prestou uma homenagem ao cinema da região, oferecendo um recorte que abarca cineastas de diferentes faixas etárias e experiências de carreira. A mostra é composta por obras de variados estilos e técnicas: animações, documentários, ficções, filmes experimentais e vídeo clipes. Mais informações pelo site: https://www.ibiracultural.com.br.

A Mostra Retomada ABC de Cinema foi financiada com recursos do Edital LPG nº 11/2023 – Festivais e Mostras Audiovisuais, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LC nº 195/2022). E conta com o apoio da Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Pró-Memória.

SERVIÇO

Em Cartaz – Os saudosos cinemas de rua de São Caetano

Espaço Verde Chico Mendes – Salão Expositivo

Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul, SP

Visitação: diariamente, das 7h às 19h

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

Realização: Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul

Apoio: Ibirá Cultural (exibição de curtas e de trechos de curtas-metragens)