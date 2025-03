Mauá lança projeto de arborização para celebrar o Dia Mundial da Água

A cidade de Mauá iniciou as comemorações do Dia Mundial da Água nesta segunda-feira (17) com o lançamento do projeto “Árvore da Minha Vida“. O evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e o auxílio da Sama, ocorreu na Praça do Relógio, localizada no marco zero do município, e contou com a presença de autoridades, ambientalistas e munícipes. Dentro da programação da atividade, ainda foi realizada a Exposição Temática “A Água e a Vida“, além de uma aula reduzida do programa Viver Bem.

O prefeito Marcelo Oliveira destacou a importância da iniciativa: “A ação reforça nosso compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida da nossa população. Cada árvore plantada representa um futuro mais sustentável para Mauá. Seguimos trabalhando por uma cidade mais verde e consciente,” declarou.

O projeto tem como objetivo estimular a arborização da cidade por meio do plantio de árvores em espaços urbanos. Cada árvore plantada recebe um nome especial, promovendo um vínculo afetivo entre os cidadãos e o meio ambiente. A iniciativa busca incentivar a consciência ecológica e o engajamento da população na preservação ambiental.

Além de contribuir para o aumento da cobertura vegetal da cidade, o “Árvore da Minha Vida” traz diversos benefícios, como a melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição sonora e o embelezamento dos espaços públicos. O projeto também reforça a importância da sustentabilidade e do compromisso coletivo com o futuro do planeta.

A população está convidada a participar do projeto, ajudando a transformar Mauá em uma cidade mais verde e saudável. Para aderir, basta se cadastrar no programa, na página da educação ambiental, no link: https://tinyurl.com/mauaplantioarvores, indicar o local onde pretende realizar o plantio e aguardar a visita do técnico para receber as instruções necessárias, entre as quais a espécie mais indicada e o espaço necessário.