Riviera de São Lourenço é referência nacional em saneamento

O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, chama a atenção para o necessário debate sobre a ampliação do saneamento básico no Brasil. Nesse sentido, o bairro Riviera de São Lourenço, empreendimento da Sobloco Construtora em Bertioga, no Litoral Norte de São Paulo, é uma referência, ao manter um amplo sistema autônomo de saneamento básico, cuidado e gestão dos recursos hídricos.

“A qualidade da água tem peso fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade. Por meio da sua conservação, protegemos o meio ambiente e garantimos mais qualidade de vida para as pessoas, seja nos centros urbanos ou no litoral”, explica Beatriz Pereira de Almeida, diretora-adjunta de Marketing da Sobloco.

Na Riviera, existe um sistema de saneamento básico autônomo, que foi executado e é mantido com investimento privado. A água é tratada e pode ser tomada pela população do bairro diretamente da torneira, graças a um ciclo que começa na estação de captação na cabeceira do Rio Itapanhaú, percorre 4,4 quilômetros de linhas adutoras até a Estação de Tratamento de Água (ETA), com capacidade para 1,2 milhão de litros por hora.

O processo também contempla a distribuição para os mais de 13 mil imóveis residenciais e comerciais da Riviera, por meio de uma rede superior a 70 quilômetros de extensão. Fazem parte da estrutura as operações da ETA e do Laboratório de Controle Ambiental (LCA), que monitora constantemente a qualidade das águas do bairro (do mar, dos canais e do tratamento de esgotos).

O processo ainda inclui uma Estação de Tratamento de Esgotos que trata os efluentes de 100% dos imóveis da Riviera, fechando assim o ciclo da água no bairro.

Para viabilizar esse resultado, são realizadas inspeções periódicas em vários pontos da rede de distribuição, considerando uma metodologia apurada para lidar com a variação populacional do bairro. Modelo, inclusive, a servir de exemplo para bairros e cidades do País.

Os esforços refletem-se na renovação ininterrupta da Certificação ISO 14001 para o Sistema de Gestão Ambiental da Riviera, renovada por 24 anos. Graças a isso, o empreendimento de desenvolvimento urbano é o primeiro, em todo o mundo, a receber essa certificação por sua exemplar gestão ambiental.

A qualidade da água também se estende para além das fronteiras da Riviera de São Lourenço. A praia de São Lourenço conta com bandeira verde da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) sistematicamente o ano todo, com garantia de salubridade para seus usuários, sejam moradores, visitantes ou turistas.