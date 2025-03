Mauá celebra o Dia Mundial da Água com programação especial e avanços no saneamento

Para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Mauá organizou uma série de atividades voltadas à conscientização ambiental e à valorização dos recursos hídricos. O tema da campanha de 2025 será: “O Impacto das Mudanças Climáticas no Ciclo da Água”. A programação elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente ocorrerá entre os dias 17 e 22 de março e será aberta ao público.

No Dia Mundial da Água, ou seja, sábado 22 de março, será realizada a Caminhada da Águas. A saída está marcada para as 8h30 no Parque do Guapituba e o trajeto de 4 km até o Parque da Juventude, onde serão promovidas diversas atividades. Quem quiser participar pode se inscrever no link: https://tinyurl.com/caminhadadasaguasmaua.

Programação das Atividades:

17 de março – Exposição Temática “A água e a vida” Local: Praça do Relógio – A partir das 8h30

Durante a exposição, será lançado o projeto “Árvore da Minha Vida”, que convida os cidadãos a plantarem árvores em espaços urbanos e darem a elas nomes especiais. A iniciativa busca fortalecer a conexão entre as pessoas e o meio ambiente, promovendo a arborização, a melhoria da qualidade do ar e a sustentabilidade.

22 de março – 2ª Caminhada das Águas Saída: Parque do Guapituba

Largada: 08h30

Chegada: Parque da Juventude

Atrações: Tenda da Saúde com aferição de pressão arterial e informações sobre a dengue, além de uma feira de adoção de animais.

Avanços no saneamento básico

Mauá tem se destacado pelos avanços no saneamento básico. A cidade elevou de 77% para 95% o índice de coleta e afastamento de esgoto e passou de 0 para 91% no tratamento de esgoto. Com esses números, o município atingiu, dez anos antes do previsto, as metas estabelecidas pelo Novo Marco do Saneamento, que estipula que até 2033 todos os municípios brasileiros deverão ter 90% da população atendida por serviços de coleta e tratamento de esgoto.

Graças a esses avanços, Mauá foi premiada pela terceira vez pelo Instituto Trata Brasil, uma organização da sociedade civil que busca a universalização do saneamento no país. Em maio de 2024, a cidade recebeu reconhecimento pelos progressos na coleta e tratamento de esgoto. As premiações anteriores ocorreram em novembro de 2022 e agosto de 2022, quando o município se destacou na categoria “Municípios do Ranking do Trata Brasil com Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”.

Com essas iniciativas, Mauá reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos recursos hídricos, garantindo um futuro mais verde e saudável para seus habitantes.