Mauá lança edital “FAFC 2024 – Cultura de Todos Para Todos” para artistas locais

A Prefeitura de Mauá está empenhada em promover a diversidade cultural e valorizar os talentos locais através do edital “FAFC 2024 – Cultura de Todos Para Todos”. Este programa, que visa democratizar o acesso à cultura e incentivar a produção artística na região, abre suas inscrições a partir do dia 25 de março, permanecendo disponíveis até 23 de abril. O edital pode ser consultado no Diário Oficial do Município: https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=43410.

O edital está aberto para artistas individuais e grupos que atuem no município de Mauá, proporcionando uma oportunidade única de divulgar seus trabalhos e contribuir para o enriquecimento cultural da comunidade. A participação é gratuita e busca abranger uma ampla variedade de expressões artísticas, desde música, dança, teatro, até artes visuais e literatura.

Para se inscrever, os interessados devem comprovar sua atuação no cenário cultural de Mauá, demonstrando seu envolvimento e contribuição para o desenvolvimento artístico local. O processo de seleção será conduzido por uma comissão avaliadora, que buscará identificar os projetos mais relevantes e impactantes para serem contemplados pelo edital.

O “FAFC 2024 – Cultura de Todos Para Todos” reafirma o compromisso da administração municipal com a promoção da cultura como um direito fundamental de todos os cidadãos. Além de proporcionar oportunidades para os artistas locais, o programa também visa enriquecer a vida cultural da cidade, fortalecendo sua identidade e estimulando a participação da comunidade nas atividades artísticas.

A Prefeitura de Mauá convida todos os artistas e grupos culturais do município a participarem deste importante projeto, contribuindo para a construção de uma cidade mais inclusiva, criativa e vibrante. Mais informações sobre o edital e o processo de inscrição podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura, que fica nas dependências do Teatro Municipal. O endereço é rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. O telefone é: 4512-7480.