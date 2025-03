Mauá inicia as celebrações do mês da mulher neste sábado, na Praça da Cidadania

As comemorações começam neste sábado, Dia Internacional da Mulher, com uma série de atividades na Praça da Cidadania, localizada no Jardim Eden. A partir das 10h, e ao longo de todo o dia, mulheres terão acesso a serviços oferecidos por diversas secretarias, organizações não governamentais e movimentos sociais, incluindo orientação jurídica, atendimento em saúde, assistência social, bem-estar e atividades culturais. A Praça da Cidadania está localizada na Rua João Batista de Lima, 231, Jardim Eden.

A ação é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que programou uma série de atividades para promover a conscientização de toda a sociedade, sobre a importância de reconhecer a necessidade de garantir os direitos femininos, como ferramenta para a construção de um mundo mais justo e igualitário.

Outras atividades serão realizadas durante todo o mês

No domingo, 9 de março, a partir das 8h30, será lançada a campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma Violência contra a mulher deve ser tolerada”, no Campo do Itapeva. A iniciativa busca sensibilizar a população, promovendo a igualdade e o respeito. A mobilização envolve esportistas, lideranças comunitárias e autoridades locais. Outra campanha prevista para este mês, que visa combater o assédio sexual no transporte coletivo, promovida com o apoio da secretaria de Mobilidade Urbana em parceria com a Suzantur.

Já no dia 16 de março, também um domingo, acontece a Caminhada das Mulheres, com saída às 8h30 do Parque da Juventude e percurso pelos arredores. O evento promove a qualidade de vida e a sororidade entre as participantes, encerrando com atividades físicas e apresentações culturais no Parque.

Ainda ao longo de todo este mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) vão promover atividades alusivas aos temas relacionados às mulheres.