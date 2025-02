Mauá inicia ano letivo com 18 mil alunos e reforça compromisso com a educação

Nesta quinta-feira (06/02), tem início o ano letivo na rede municipal de ensino, que receberá cerca de 18 mil alunos. Para dar as boas-vindas aos profissionais da educação, foram realizados três encontros no Teatro Municipal, marcados por momentos de acolhimento, formação e incentivo ao trabalho pedagógico.

O evento contou com a palestra do arte-educador paranaense Nélio Spréa, que trouxe uma abordagem dinâmica e interativa sobre a importância das atividades educacionais para além dos recursos tecnológicos, cativando e inspirando os presentes.

A programação também incluiu uma apresentação especial da Orquestra Locomotiva, que transforma a vida de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social nas cidades de Santo André, Mauá e São Paulo.

Durante um evento voltado à educação municipal, o prefeito Marcelo Oliveira e o secretário de Educação, Gilmar Silvério, reafirmaram o compromisso da gestão com a melhoria da rede de ensino. Entre as principais ações destacadas, estão a ampliação de vagas em creches, a construção de novas escolas e o fortalecimento da formação dos profissionais da área.

O prefeito Marcelo Oliveira enfatizou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento educacional da cidade: “Reafirmamos nosso compromisso com a educação ao trabalhar incansavelmente para reduzir a fila de espera por vagas em creches. Além disso, estamos focados na construção de duas novas escolas, que contribuirão significativamente para ampliar o acesso à educação de qualidade em nossa cidade.”

Por sua vez, o secretário de Educação, Gilmar Silvério, ressaltou o compromisso de investir na formação docente e no envolvimento da comunidade escolar para garantir um ensino mais eficiente e inclusivo: “Nosso objetivo é fortalecer o acolhimento dos professores por meio de formações que estejam diretamente alinhadas com as práticas em sala de aula. Queremos promover um ambiente de ensino mais participativo, estabelecendo uma relação democrática entre a Secretaria de Educação e as escolas. Além disso, buscamos alternativas para expandir o número de vagas em creches, pois acreditamos muito no papel da creche, não apenas como um passatempo para as crianças, mas uma ferramenta fundamental de desenvolvimento delas. Queremos ainda garantir o acesso e a permanência dos alunos na educação infantil. Também estamos investindo em mais capacitações para todos os profissionais da educação e incentivando a participação ativa de pais e alunos nas decisões escolares.”

O encontro reforçou o papel essencial dos educadores na transformação social e reafirmou o compromisso da rede municipal de ensino com uma educação pública de qualidade, inclusiva e acessível a todos.

A rede municipal de ensino de Mauá conta atualmente com cerca de 18 mil alunos, 49 escolas, sendo 45 próprias e quatro conveniadas. Além disso, existem 25 turmas da Educação de Jovens e Adultos, distribuídas em 13 unidades.