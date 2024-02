Mauá incia entrega de uniformes para mais de 16 mil alunos da rede municipal

A primeira atividade de entrega de uniformes, já no início do ano letivo de 2024, da rede de Educação de Mauá foi realizada na tarde desta terça-feira (20), para alunos da Escola Municipal Florestan Fernandes, na Vila Magini, com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, do secretário da pasta, José Luiz Casimiro, funcionários, pais e responsáveis e estudantes.

Mauá tem 44 escolas municipais e quatro conveniadas e 16.200 alunos, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O kit de uniformes é composto por duas camisetas de mangas curtas, uma camiseta de mangas longas, agasalho, calça, shorts ou shorts-saia e dois pares de meias. A Prefeitura realizou a compra ainda no ano passado, para garantir a entrega no início das aulas. “O uniforme é importante porque quando a criança sai de casa, caso aconteça alguma coisa, ela está identificada”, acredita Maria Fernanda Reis dos Santos, mãe do Théo Benício, do Grupo G4, em seus primeiros dias de aula. As crianças receberam seu kit de uniformes e desfilaram para o público formado por pais, mães, avós e funcionários da escola.

O prefeito considera que “a Educação é transformadora e é na escola que se começa a se preparar para a vida. E nas escolas de Mauá é possível perceber todo o empenho dos que trabalham na escola. As crianças vão embora com vontade de voltar.” Maria Fernanda confirma as palavras do prefeito. “Em uma semana, o Théo aprendeu muita coisa. Você vê que seu filho está sendo bem cuidado quando ele não quer ir para casa e quer ficar na escola.” Para Théo, é tudo novo, porque o pequenino está em seus primeiros dias de vida escolar.

Kamilly Vitória Santos também adorou receber uniformes novos. Aos cinco anos, a estudante fez questão de desfilar com a roupa nova. “Na escola eu aprendo muita coisa. Gosto muito!”, afirma. A avó Maria Ivacy afirmou ter gostado de receber os uniformes da Kamilly logo no começo das aulas.

Em breve, a Prefeitura inicia a entrega dos kits escolares.