Mauá entrega revitalização da UBS Santista, neste sábado

A comunidade do Jardim Santista e entorno, a partir do próximo sábado (20/01), poderá contar com importantes melhorias disponibilizadas com a entrega revitalização da Unidade Básica de Saúde do Jardim Santista, a partir das 10h.‌ A construção de um anexo permitiu a reestruturação dos setores, como da farmácia, gerência, consultórios, sala de agentes comunitários de saúde (ACSs), além dos setores administrativo/RH, esterilização, expurgo, sótão e banheiros. Foram feitas troca do piso, pintura interna e novas instalações elétricas.

A UBS Santista tem 23.714 usuários cadastrados e realiza, em média,2800 atendimentos mensais.

‌A Prefeitura já revitalizou as UBSs Macuco, Kennedy, Magini, Parque São Vicente e Carlina. Também está reconstruindo e ampliando a UBS São João e executando melhorias nas UBSs Zaíra 3 e Vila Assis.