Mauá completa 69 anos como referência em saneamento

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto no município se orgulha por apresentar o índice de 89% de tratamento do efluente, melhor indicador da Região Metropolitana de São Paulo. O percentual de 93% da coleta do esgoto também é um índice expressivo na região.

O salto do indicador foi possível após a BRK realizar investimentos, que já ultrapassam R$ 260 milhões para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade e a operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Mauá), que trata diariamente cerca de 50 milhões de litros de esgoto, contribuindo para a preservação do rio Tamanduateí, terceiro maior afluente do rio Tietê. A sua nascente foi uma das principais beneficiadas com a retirada do esgoto que era lançado no local.

A estrutura do sistema de esgotamento sanitário de Mauá contempla além da estação de tratamento (ETE Mauá), que está localizada no bairro Capuava, seis unidades de bombeamento e mais de 615 quilômetros de redes de coleta que transportam o esgoto dos imóveis da cidade para o devido tratamento.

A ETE Mauá conta com três tanques de tratamento, que operam em ciclos de quatro horas e têm capacidade para tratar uma vazão de 375 litros por segundo cada um, totalizando 1.125 litros por segundo. Isso significa que o volume de cada tanque é de quase 19 milhões de litros, ou seja, os três juntos equivalem a 24 piscinas olímpicas.

A planta é um exemplo de como o tratamento de esgoto pode ser feito com ótimo aproveitamento de espaço, baixo custo operacional e, por mais incrível que possa parecer, sem exalar odores. A estação de tratamento foi construída utilizando a tecnologia canadense Advanced Sequencing Batch Reactor (ASBR) ou Reatores de Batelada Sequenciais Avançado e opera através de ciclos operacionais pré-estabelecidos e dispensa a utilização de produtos químicos. Portanto, todo o tratamento é feito de forma biológica, da mesma forma que a natureza faz em seus processos de decomposição, garantindo que o efluente tratado volte para rios e córregos livre de poluentes.

O líder da área de operações da BRK em Mauá, Bruno Gravatá, explica que há pouco mais de duas décadas, a cidade contava com o indicador de 77% de coleta e o índice de tratamento do efluente era de 0%, ou seja, Mauá não tratava seu esgoto.

“Temos um compromisso com a cidade e Mauá tem passado, nos últimos anos, por uma transformação no que diz respeito aos serviços de saneamento. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas levando saneamento para além do básico – isso inclui não só elevar os indicadores, mas proporcionar à população bem-estar e qualidade de vida”, reforça Bruno.

Cidade premiada em saneamento

Em agosto deste ano, Mauá foi homenageada e premiada pela segunda vez pelo Instituto Trata Brasil na sétima edição do prêmio “Casos de Sucesso & ESG”, e a cidade recebeu o troféu na categoria “Municípios do Ranking do Trata Brasil com Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto”.

A primeira premiação do município ocorreu em novembro de 2022, quando Mauá foi reconhecida pelos avanços nos serviços de esgotamento sanitário na sexta edição do prêmio, com o objetivo de prestigiar quem apresenta evolução nos indicadores de saneamento e incentivar outras regiões a voltarem seus esforços para a universalização dos serviços básicos.

Atendimento de excelência

A BRK busca constantemente a satisfação de seus clientes com relação ao atendimento e a qualidade dos serviços prestados. Para isso, a empresa busca por tecnologias inovadoras para impactar positivamente o cliente final, facilitando seu dia a dia.

Entre as inovações estão as novas opções para o pagamento das faturas de água e esgoto, por meio do PIX, do débito automático em conta e do parcelamento no cartão de crédito.

“Com o auxílio da tecnologia, nosso objetivo é oferecer soluções que proporcionem mais comodidade aos clientes. Portanto, estabelecemos projetos que nos ajudam a otimizar o atendimento e aprimorar a estrutura de nossas operações”, informa Bruno.

As modalidades permitem que os clientes escolham a melhor opção de pagamento, garantindo que a quitação seja feita de maneira segura, sem o risco de esquecer a data do vencimento ou a necessidade de sair de casa.

BRK Parceiros

A empresa lançou recentemente um Programa de incentivo a fornecedores regionais, o “BRK Parceiros”, que estimula a contratação de empresas e prestadores de serviços regionais. Dedicado a fornecedores de todos os portes, inclusive pequenos negócios, a iniciativa possibilita ampliar parcerias com empresas e prestadores de serviços que têm interesse em fazer parte do catálogo de potenciais fornecedores da companhia.

Para isso, não é necessário estar homologado para conseguir participar dos processos de concorrência, basta que estejam pré-cadastrados na página do programa (fornecedoresbrk.com.br). Os critérios de qualificação são dois: atuar no mesmo estado da concessão e não possuir relação comercial com a companhia.

Programa Portas Abertas

A BRK realiza visitas monitoradas, por meio do programa Portas Abertas, na ETE Mauá.

A iniciativa é voltada para instituições de ensino, comunidades e os mais diversos representantes da sociedade que estão interessados em conhecer as instalações da companhia no município.

As visitas precisam ser agendas com antecedência. Para participar e agendar a visita monitorada, basta entrar em contato com a área de Sustentabilidade da BRK por meio do e-mail: comunicacao_maua@brkambiental.com.br