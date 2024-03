Mauá celebra o Dia Mundial da Água com evolução no ranking de saneamento

Em 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, e Mauá tem muitos motivos para celebrar essa data importante. Por ser o berço do rio Tamanduateí, um dos mais importantes afluentes da Grande São Paulo e também pelo avanço no conquistado no tratamento do esgoto. Por ano, 20 bilhões de litros de rejeitos são tratados na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Mauá. Ou seja, toda essa quantidade deixou de ser lançada no Tamanduateí e outros córregos e rios que compõem a hidrografia mauaense.

Na última quarta-feira, 20 de março, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, publicou a 16ª edição do Ranking do Saneamento com foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil. Entre essas cidades está Mauá que avançou 16 posições no ranking, passando da posição 53ª, divulgada em 2023, para a 37ª posição. A cidade está entre os “seis melhores municípios” do estudo que apresentaram 100% de tratamento de esgoto, nota máxima somente conferida àqueles municípios que também alcançaram a universalização em termos de atendimento (coleta), segundo metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Além de tratar o esgoto, a ETE Mauá gera mensalmente, cerca de 3 milhões de litros de água de reuso. O resultado dessa produção é utilizada exclusivamente para operação da planta e durante a execução dos serviços de desobstrução das redes e tubulações realizados na cidade. Ou seja, com essa utilização, milhares de litros de água potável deixam de ser usados nas ruas, gerando benefícios ambientais e econômicos para o município.

Porém, para a correta utilização da água de reuso, de acordo com as normas legais, parte do volume da água tratada na ETE – Mauá passa por um processo complementar, com filtração e desinfecção.

É importante destacar que a água de reuso não tem potabilidade e não é utilizada para consumo humano, mas está especialmente adequada para serviços externos como lavagem de ruas, limpeza de calçadas e praças, rega de jardins, limpeza de paredes externas e desobstrução de tubulações de esgoto e de drenagem pluvial.