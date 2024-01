Mauá avança na recuperação viária em importantes avenidas e rua do Jardim Esperança

No próximo domingo (28/01), a partir das 11h, será feita a entrega do asfalto novo e revitalização das avenidas do Pilar Velho e José Moreira e rua Elza Jorge, no Jardim Esperança. A região é uma área de comércio intenso e de alternativa para quem segue sentido das chácaras, pesqueiros e Rodoanel.

É mais uma ação do Programa Asfalto Novo, que avança para mais de 70km de extensão em ruas e avenidas de Mauá. Trata-se de uma importante iniciativa que garante mais fluidez ao trânsito para motoristas, além de reduzir o desgaste de veículos, caminhões e ônibus, que transitam nos locais com este asfalto novo. Com isso, os pedestres também passam a transitar com maior proteção. A nova sinalização viária e revitalização de guias e sarjetas vão possibilitar mais segurança para pedestres e motoristas.