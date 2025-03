Mauá abre processo seletivo para contratar médicos de diversas especialidades

A Prefeitura de Mauá abre nesta quarta-feira (20/03), as inscrições para o processo seletivo com o objetivo de contratar médicos e também formação de cadastro reserva. Existem vagas para nove especialidades: Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia, Neurologia adulto, Neurologia Pediátrica, Oftalmologia, Psiquiatria, Reumatologia e Médico do Trabalho.

Os candidatos interessados devem fazer a inscrição, até o dia 31 de março, pelo link https://processoseletivo.maua.sp.gov.br/. Os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital que pode ser acessado no mesmo endereço. A contratação é por tempo determinado, com duração de até 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.