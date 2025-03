Mauá recebe selo de reconhecimento pela criação da Cadeia Produtiva Local de Cosméticos

A cidade de Mauá foi reconhecida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE) pela criação da Cadeia Produtiva Local (CPL) de Cosméticos. O selo foi entregue no evento “SP Produz – CPLs reconhecidas em 2024”, nesta terça-feira (18/03), na Capital. Representaram a cidade o prefeito Marcelo Oliveira e os secretários Edilson de Paula (Relações Institucionais) e Cicero Martinha (Desenvolvimento Econômico).

A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, busca reunir empresas do setor sob uma governança comum, promovendo cooperação com instituições como Sebrae, Fatec, Senai e Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Esse reconhecimento representa um passo importante para a criação do Polo de Cosméticos da cidade, idealizado pelo prefeito Marcelo Oliveira.

Cicero Martinha celebrou: “É um momento muito importante para nossa cidade de Mauá, receber esse prêmio”. Para Edilson de Paula, o reconhecimento fortalece o setor e gera empregos. “Quando falamos da CPL de Cosméticos, nos referimos a empresas de início, meio e fim. Desde o salão de beleza até os insumos utilizados nesses espaços. Garantir esses avanços é um compromisso do prefeito Marcelo Oliveira, e seguimos nesta missão,” afirmou.

Criado em 2021, o Arranjo Produtivo Local de Cosméticos de Mauá busca consolidar um polo industrial na cidade. Com engajamento de empresas e instituições, a CPL participou do Edital de Reconhecimento do Programa SP Produz em 2024, garantindo sua estruturação oficial. O objetivo agora é atrair investimentos, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento local.