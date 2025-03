SP Produz: 80 Cadeias Produtivas Locais recebem selos de reconhecimento

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo realizou, nesta terça-feira (18), o primeiro evento de reconhecimento e incentivo das Cadeias Produtivas Locais (CPLs) participantes do programa SP Produz. Durante a cerimônia, foram entregues selos para as 80 CPLs reconhecidas em 2024, além de destacar as que mais avançaram na jornada de desenvolvimento e cooperação regional.

O SP Produz visa o fortalecimento da economia local ao conectar empresas de um mesmo setor ou segmento para atuar de forma colaborativa sob uma governança comum. Entre os benefícios promovidos pela iniciativa estão o compartilhamento de recursos, aquisição coletiva de insumos, troca de experiências, incentivo à inovação e redução de custos operacionais. O programa é dividido em quatro níveis de maturidade: Aglomerado Produtivo, CPL em Desenvolvimento, CPL Consolidada e CPL Madura.

Na abertura do evento, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, destacou a importância da criação do SP Produz, que transformou os Arranjos Produtivos Locais (APLs) em CPLs. “Este é um dia muito importante para nós, pois é o primeiro reconhecimento das Cadeias Produtivas Locais (CPLs). Com o SP Produz, colocamos fomento, organização e uma governança com começo, meio e fim para alavancar o desenvolvimento regional gerando renda e emprego, a partir das vocações de cada parte do nosso estado”, enfatiza.

As CPLs estão distribuídas pelo Estado contemplando 27 setores econômicos, como Agricultura, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Turismo, Saúde e Indústria 4.0.

“É um programa que veio para agregar e ajudar não só os produtores, mas toda a cadeia produtiva em si, que inclui desde o viveiro de mudas até o processo final das vendas do café. Isso impacta o consumidor final, que vai receber o produto com a melhor qualidade”, afirma Cleiton, representante da CPL do Café de Divinolândia, reconhecida com o maior nível de maturidade.

“Nosso objetivo dentro do SP Produz é fortalecer a CPL, ter recursos e um norte estratégico. Esse papel de fomento das cadeias produtivas locais, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz com brilhantismo, pois identifica as vocações regionais de cada uma das CPLs. Com esse auxílio, nossa ideia é continuar progredindo e ter ainda mais sucesso nas nossas atividades”, ressalta Luis Felipe Rodomonte, presidente do Sindicato da Indústria de Calçados (SindJaú) – entidade gestora da CPL Calçado Feminino de Jaú.