Fundação das Artes recebe inscrições para processo seletivo destinado a cargos do Pronatec

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul está com inscrições abertas para processo seletivo de credenciamento de profissionais que atuarão no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As vagas são destinadas a integrantes do Apoio Acadêmico-Administrativo, Orientadores, Orientadores em Libras, Supervisores e Professores.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até 21 de março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 13h, na unidade Santa Paula da Fundação das Artes (Rua Martim Francisco, 471), em São Caetano, com a entrega da documentação completa.

O edital (nº 1/2025), com a descrição detalhada de cada cargo, cronograma e requisitos para participar do processo de seleção, está disponível no site da Fundação das Artes

Confira os cargos disponíveis:

Integrante do Apoio Administrativo;

Integrante do Apoio Administrativo (Serviços Gerais, Compras, Comunicação, Recursos Humanos, Secretaria e Tesouraria);

Integrante do Apoio Pedagógico;

Integrante do Apoio Pedagógico de Libras;

Orientador Pedagógico;

Orientador Pedagógico em Libras;

Supervisor Pedagógico;

Supervisor Administrativo;

Professor (Agente Cultural; Artesanato: Bordado livre, Feltro, Crochê, Macramê; Audiodescrição; Canto Coral; Desenhista de Moda; Design Gráfico; Edição de Vídeo; Escrita: Roteiro, Práticas básicas de escrita; Dramaturgia; Fotografia; Guia Intérprete de Libras; Ilustração; Língua Brasileira de Sinais: Básico, Intermediário, Avançado; Maquiagem: Cênico de Espetáculos Artístico-Culturais, Social e de Eventos; Moda e Identidade; Modelista de Roupa; Produção Cultural; Teatro).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4239-2020.