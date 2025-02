Matrículas abertas para quarta chamada do Provão Paulista

Entre hoje (20) e amanhã (21), os candidatos convocados na quarta lista do Provão Paulista Seriado podem fazer suas matrículas nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS). A última chamada para ingresso neste primeiro semestre de 2025 é destinada a estudantes classificados no Provão Paulista que não foram convocados em listas anteriores ou não efetivaram a matrícula em nenhuma instituição de nível superior.

As matrículas nas Fatecs devem ser feitas por meio de um sistema remoto. Para o requerimento de matrícula na Fatec Guaratinguetá, os candidatos convocados precisam acessar o site da unidade. Os detalhes sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser consultados na portaria.

Ao todo, são destinadas pelo Provão Paulista mais de 15 mil vagas em cursos superiores para 2025, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre, distribuídas entre as Fatecs, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Alta empregabilidade

O foco no mercado de trabalho é um dos diferenciais das Faculdades de Tecnologia. Os cursos são estrategicamente direcionados para atender à vocação econômica de cada localidade do Estado, em áreas como gestão de negócios, tecnologia da informação, infraestrutura, meio ambiente, indústria 4.0 e assim por diante. Entre os exemplos estão Alimentos, nas Fatecs Marília e Piracicaba; Mecanização em Agricultura de Precisão, na Fatec Pompeia; Gestão Portuária, na Fatec Baixada Santista; Projetos de Estruturas Aeronáuticas, na Fatec São José dos Campos; e muitos outros. Conheça os cursos

A alta empregabilidade é uma das vantagens da graduação tecnológica. Mais de 91% dos estudantes das Fatecs estão empregados em até um ano após a conclusão do curso. “As Fatecs desenvolvem competências e habilidades de profissionais focados em melhorar os processos de gestão e inovação, solucionando problemas complexos por meio da tecnologia”, afirma o coordenador de Ensino Superior de Graduação do CPS, Robson dos Santos. Segundo ele, existe uma procura grande por tecnólogos formados pelo CPS porque “as empresas sabem que vão contar com pessoas de perfil criativo e empreendedor”, diz.