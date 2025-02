Matos e Melo derrotam espanhóis nas duplas e são campeões do Rio Open

Na madrugada deste domingo (23), a Quadra Guga Kuerten foi palco de uma vitória histórica para o tênis brasileiro. A dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo garantiu o título de duplas do Rio Open, derrotando os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em uma partida que durou 1h37min.

A conquista representa um marco significativo para o torneio, que em sua 11ª edição finalmente viu um título 100% brasileiro. A torcida local fez a diferença, vibrando intensamente a cada ponto e proporcionando um ambiente elétrico que certamente contribuiu para o desempenho da dupla.

Rafael Matos, com 29 anos e atualmente na 36ª posição do ranking mundial de duplas, se tornou bicampeão do Rio Open. O atleta já havia conquistado o torneio no ano anterior ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. Com essa nova vitória, Matos se junta a uma lista exclusiva de tenistas que ostentam dois troféus no ATP 500 carioca, ao lado de nomes como Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, Maria Irigoyen, Máximo González e Pablo Cuevas.

Marcelo Melo, aos 41 anos e classificado como o 35º melhor duplista do mundo, também teve motivos para comemorar. Este foi seu primeiro título no Rio Open após ter alcançado a final nas edições de 2014 e 2023, onde ficou com o vice-campeonato ao lado dos parceiros David Marrero e Juan Sebastián Cabal.

Os adversários na final, Pedro Martínez e Jaume Munar, são mais conhecidos por suas atuações em simples e ocupam posições modestas no ranking de duplas da ATP, com Martínez em 186º lugar e Munar em 217º. No entanto, surpreenderam ao eliminar a cabeça de chave número 1 do torneio nas semifinais.

Resumo da final

A partida começou com os espanhóis conseguindo uma quebra de saque inicial, mas Matos e Melo rapidamente responderam com três quebras seguidas, encerrando o primeiro set com um convincente 6/2. Os rivais demonstraram desconforto diante das intervenções da torcida brasileira durante o jogo.

No segundo set, apesar dos desafios enfrentados por Matos e Melo, que lidaram com break points adversários, conseguiram manter a calma e confirmaram seus serviços. O set se mostrou mais equilibrado; os espanhóis até conseguiram salvar um match point. No entanto, foi no 12º game que os brasileiros mostraram sua força e fecharam a partida em grande estilo com um triunfo por 7/5.