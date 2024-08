Quadra Guga Kuerten é destaque em novo jogo oficial da ATP e WTA

A Quadra Guga Kuerten, palco de emocionantes disputas entre os melhores tenistas do mundo e ícone do Rio Open, foi fielmente recriada no novo jogo oficial da ATP e WTA, “Tiebreak”, que foi lançado recentemente. Desenvolvido pela NACON em colaboração com a ATP e a WTA, o jogo promete ser a simulação mais realista do mundo do tênis já lançada, com mais de 90 torneios e 120 jogadores licenciados, incluindo lendas do esporte como Roger Federer, Rafael Nadal e Maria Sharapova.

“Tiebreak” oferece uma experiência imersiva e autêntica, permitindo que os jogadores participem de torneios emblemáticos como o Rio Open, que há mais de uma década faz parte do circuito mundial, Masters 1000 e o Finals. A inclusão da Quadra Guga Kuerten é um reconhecimento da importância do Rio Open no circuito mundial, reforçando o prestígio do torneio brasileiro.

Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open, comentou: “Estamos muito entusiasmados em ver a Quadra Guga Kuerten no ‘Tiebreak’. Além de ser uma honra para o Rio Open fazer parte desse projeto inovador, também temos a oportunidade de atingir um público demográfico jovem que terá a oportunidade de sentir como é jogar em uma das quadras centrais mais charmosas do circuito.”.

O novo jogo já está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, com a versão para Nintendo Switch prevista para uma data posterior. Além disso, “Tiebreak” inclui modos de carreira, partidas online, e desafios especiais, proporcionando aos jogadores a chance de viver a experiência completa do circuito ATP e WTA.

O Rio Open chega à sua décima primeira edição, de 15 a 23 de fevereiro de 2025, mais uma vez no Jockey Club Brasileiro (RJ), tendo apresentado em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Carlos Alcaraz, Cameron Norrie e Sebastián Báez. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini.

A 11ª edição promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti entre os participantes. A venda de ingressos começará em novembro, e mais informações serão anunciadas em breve.

O Rio Open é uma realização da IMM e do ICT.