Melo e Matos vencem no tie-break e chegam à final do Rio Open

A dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo está prestes a fazer história ao se tornar a primeira equipe 100% brasileira a conquistar o título do Rio Open. Após uma emocionante semifinal, realizada nesta sexta-feira, os atletas derrotaram a parceria argentina-italiana de Mariano Navone e Luciano Darderi em um jogo disputado, com parciais de (3)6/7, 6/3 e 10/5, garantindo assim uma vaga na final do torneio.

O embate decisivo acontecerá neste sábado, às 20h (horário de Brasília), quando enfrentarão os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar. A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 3.

A Quadra Guga Kuerten vai ferver 🔥



Com o apoio vibrante da torcida, incluindo a presença do talentoso tenista brasileiro João Fonseca, Matos e Melo conseguiram empatar o segundo set após um início complicado, culminando em uma virada impressionante durante o super tie-break. Para Rafael Matos, esta será sua segunda final na competição, enquanto Marcelo Melo buscará seu primeiro título após ter sido vice-campeão em duas ocasiões anteriores, em 2014 e 2023.

Esta é a sexta vez que brasileiros chegam à final do mais prestigioso torneio de tênis da América Latina. A primeira vez que uma dupla brasileira alcançou essa fase foi em 2019, quando Thomaz Bellucci e Rogério Dutra foram à decisão, mas não conseguiram levar o troféu para casa.

Partida emocionante com decisão no tie-break

No início da partida, Navone e Darderi demonstraram um forte desempenho, quebrando o serviço dos brasileiros logo de cara e estabelecendo uma vantagem inicial. Embora Matos e Melo tenham conseguido fechar o terceiro game sem sofrer quebra, os adversários ampliaram sua liderança para 3/1. A partir desse momento, as duplas começaram a trocar pontos incessantemente até que os brasileiros alcançaram um empate em 5 a 5, impulsionados pelo fervor da torcida local. Apesar do esforço dos anfitriões, a dupla argentina-italiana levou a melhor no tie-break, conquistando o primeiro set por 7/6(3).

No segundo set, o jogo virou completamente. Com o apoio incessante da torcida brasileira, Matos e Melo reagiram e transformaram uma desvantagem inicial de 0/1 em uma vitória convincente de 6/3. As duas quebras realizadas pelos brasileiros foram cruciais para essa recuperação.

No super tie-break decisivo, Matos e Melo dominaram desde o início. Com a torcida animada apoiando cada ponto conquistado, a dupla brasileira rapidamente abriu uma vantagem de 8/4. Os rivais tentaram resistir com um último esforço, mas não conseguiram evitar a derrota por 10/5, selando assim a classificação dos brasileiros para a final do torneio.