Melo e Matos avançam para a semifinal do Rio Open

Com festa da torcida e jogando muito bem, a dupla Marcelo Melo e Rafael Matos garantiu na noite desta quinta-feira (20) a vaga na semifinal do Rio Open. O mineiro e o gaúcho dominaram a partida diante do português Francisco Cabral e do holandês Jean-Julien Rojer para avançar no ATP 500, no saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Melo e Matos venceram por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min.

Melo e Matos já voltam à quadra nesta sexta-feira (21). Por volta das 20 horas, a dupla brasileira busca um lugar na final diante do italiano Luciano Darderi e do argentino Mariano Navone.

“Hoje jogamos muito bem. Do começo ao fim. Salvamos dois momentos difíceis no nosso saque. Eu me senti muito bem na quadra, mais do que no primeiro jogo. Acho que foi a receita perfeita de como podemos jogar no saibro. Uma vitória diante de uma dupla que vinha com muita confiança depois de passar pelo qualifying, um jogo duríssimo, ganhamos deles na semana passada, 10-8, no super tie-break”, explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“Quadra lotada ontem (quarta-feira), quadra lotada hoje, a torcida empurrando, tentar ir o mais para frente possível, como sempre falo, jogo por jogo. Imprimimos nosso jogo. Foi uma bela partida para nós, praticamente perfeita”, completou.

Após um início equilibrado, salvando break logo no segundo game, Melo e Matos conseguiram a quebra no sétimo game do primeiro set, marcando 4/3. Com essa vantagem fecharam em 6/4, depois dos adversários salvarem três set points no game anterior. No segundo set, o mineiro e o gaúcho também salvaram break points no segundo game e, como no set inicial, quebraram no sétimo game para marcar 4/3. E, com novo break, venceram por 6/3 para avançar no Rio Open.



Esta é a 11ª participação de Melo, que jogou todas as edições do ATP 500, no Rio de Janeiro, desde que começou a ser realizado em 2014. O mineiro busca seu primeiro título no Rio Open. Foi vice-campeão duas vezes: em 2014, com o espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastian Cabal. Matos é o atual campeão do torneio, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Melo e Matos chegaram ao Rio vindos de Buenos Aires, onde foram vice-campeões do ATP 250 realizado na Argentina, que abriu a gira no saibro na América do Sul.



Desde o início da parceria, no ano passado, Melo e Matos chegaram a três finais – campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), e agora em Buenos Aires. É a 19ª temporada do mineiro no circuito, a segunda ao lado do gaúcho.



São 647 vitórias de Melo na carreira – soma sete em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparece como 35 do mundo, com 2.445 pontos, número 1 do Brasil. Matos é 36, com 2.407 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 69 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).

Temporada 2025

Vice-campeão

ATP 250 de Buenos Aires – Argentina

Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha



Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco

ATP 500 de Washington – Estados Unidos