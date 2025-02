Rio Open tem abertura do Wheelchair Tennis Elite com estrelas mundiais nesta quinta (20)

Pelo segundo ano o Rio Open, apresentado pela Claro, terá a realização do torneio Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS – com grandes estrelas do tênis em cadeira de rodas mundial no Jockey Club Brasileiro e as partidas já começam nesta quinta-feira contando com os espanhois Martin De La Puente e Daniel Caverzaschi, o argentino Gustavo Fernandez e o brasileiro Daniel Rodrigues.

Wheelchair Tennis Elite

(Divulgação/Fotojump)

Nesta quinta-feira acontecem as semifinais do torneio a partir das 16h30, na Quadra 2, com o duelo espanhol entre os medalhistas olímpicos Martin de la Puente e Daniel Caverzaschi. Em seguida, Daniel Rodrigues enfrenta Gustavo Fernandez, dono de oito títulos de Grand Slam.

A final de simples acontece na sexta-feira com os dois tenistas vencedores. No sábado, tem novo jogo, desta vez de duplas, com Daniel Rodrigues e Gustavo Fernandez enfrentando Martin de la Puente e Daniel Caverzaschi

O torneio Wheelchair Tennis Elite tem a missão de integrar o tênis em cadeira de rodas aos grandes eventos do tênis mundial. Caverzaschi, atual número 10 do mundo, falou em entrevista coletiva sobre a importância da integração para o desenvolvimento do tênis em cadeira de rodas.

“Nós queremos a integração por vários motivos. Talvez não todos os eventos, claro, mas precisamos começar. Acreditamos que especialmente nos grandes eventos há espaço para o tênis em cadeira de rodas. No geral é positivo para todo mundo, primeiro para os espectadores, é bom especialmente nos últimos dias da semana, quando tem menos jogos, acho que integra perfeitamente”, disse Caverzaschi.

Um dos maiores campeões do tênis em cadeira de rodas mundial, Gustavo Fernandez, ex-número 1 do mundo, ressaltou a importância de um torneio como o Rio Open trabalhar a integração e também destacou o quanto o tênis em cadeira de rodas tem a oferecer como entretenimento ao público e assim crescer gradualmente dentro dos grandes eventos.

“É uma pequena porcentagem do que a ATP faz para melhorar as condições para que melhorem a base e possamos fazer cada vez melhor nosso trabalho e desta forma o tênis em cadeira de rodas cresça, porque tem muito a oferecer socialmente além do espetáculo esportivo e várias outras questões que possam interessar à sociedade. É algo que tem potencial para crescer”, diz Fernandez.

O brasileiro Daniel Rodrigues é o único remanescente da edição do ano passado e analisa o momento importante para o tênis em cadeira de rodas no Brasil, principalmente com os títulos recentes de Vitória Miranda e Luiz Calixto no torneio juvenil do Australian Open.

“No Brasil, a gente está crescendo muito, tem futuros talentos vindos. A Vitória e o Luiz são os mais jovens e no futuro vão me substituir. Acredito que no mundo também, a gente está acompanhando o circuito e está crescendo. A prova disso é o número 1 do mundo (o japonês Tokito Oda, de 18 anos). O tênis em cadeira de rodas está evoluindo e parte disso é porque os grandes torneios, como os Grand Slams, estão abrindo mais a chave”, disse Rodrigues.

Vitória Miranda e Luiz Calixto também farão parte da programação do Rio Open e serão homenageados no fim de semana justamente pelos títulos conquistado na Austrália.

Programação do Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS

Quinta-feira – não antes de 16h30

Quadra 2

Martin de la Puente (ESP) vs Daniel Caverzaschi (ESP)

A seguir

Gustavo Fernandez (ARG) vs Daniel Rodrigues (BRA)

Sexta-feira – quadra e horário a definir

Final de simples

Sábado – quadra e horário a definir

Daniel Caverzaschi (ESP) / Martin de la Puente (ESP) vs Gustavo Fernandez (ARG) / Daniel Rodriguez

