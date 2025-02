Zverev supera tie-breaks e vai às quartas do Rio Open; Monteiro perde batalha

Alexander Zverev se garantiu nas quartas de final do Rio Open, apresentado pela Claro, em uma jornada cheia de jogos equilibrados e uma série de tie-breaks na Quadra Guga Kuerten. Ao todo, foram sete sets decididos apenas no game de desempate e mais de nove horas de tênis apenas considerando a quadra principal do saibro carioca.

Já o brasileiro Thiago Monteiro se despediu do maior torneio da América do Sul ao perder de virada uma batalha para o taiwanês Chun-Hsin Tseng, que pela primeira vez atinge as quartas de final de um ATP 500.

Zverev supera dois tie-breaks para se garantir nas quartas

Zverev venceu mais um jogo equilibrado na noite desta quarta-feira, diante do cazaque Alexander Shevchenko, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(1) e 7/6(6).

Assim como na primeira rodada, o número 2 do mundo começou o jogo quebrando o saque do adversário, mas não conseguiu manter a vantagem e fez dois sets parelhos, vencendo ambos apenas no tie-break, depois de 2h28 de jogo. Ele destacou que ficou satisfeito por ver evolução em relação à semana anterior e a busca pelo ritmo jogando no saibro.

“Você olha minha história nas quadras de saibro, eu sempre começo a jogar bem depois de duas, três ou quatro semanas. Eu nunca joguei bem logo nas primeiras duas semanas no saibro. Então estou feliz com o meu nível. Feliz com o nível de hoje, em Buenos Aires eu não estava jogando bem e estou me sentindo melhor. Sinto que estou encontrando meu nível cada vez mais”, disse o alemão.

Nas quartas de final, Zverev vai enfrentar o argentino Francisco Comesaña, que eliminou o chileno Nicolas Jarry, cabeça de chave número 6, no primeiro jogo com três tie-breaks da história da chave de simples do Rio Open, com parciais de 7/6(4), 6/7(1) e 7/6(6), em 3h21.

“Ele é jovem, está vindo bem, crescendo e jogando um bom tênis. Eu vi o jogo dele hoje e achei que o nível dele foi muito alto. Estou esperando ansiosamente para enfrentá-lo pela primeira vez”, completou.

Monteiro perde nos detalhes e Tseng avança para encarar Baez

No último jogo da noite de quinta-feira, Thiago Monteiro venceu o primeiro set e chegou a estar a dois pontos da vitória diante de Chun-Hsin Tseng, mas o taiwanês se manteve no jogo e conseguiu seguir no torneio ao derrotar o tenista brasileiro com parciais de 6/7(4), 6/3 e 7/6(4), em 3h20.

Monteiro falou após o jogo sobre a perda do jogo nos detalhes e reconheceu a atuação melhor de Tseng para sair vencedor na Quadra Guga Kuerten.

“Jogo muito duro, longo também, eu já esperava um jogo duro, ele vem em uma fase muito boa, é um jogador rápido também. Eu não joguei meu melhor tênis, não conseguia gerar muita potência com as bolas. No final do terceiro set eu tive chances para fechar no 6/5, não consegui, ele aproveitou bem, foi completamente mérito dele”, analisou o brasileiro.

Tseng, que veio do Qualifying, será o adversário do atual campeão Sebastian Baez nas quartas de final. O argentino segue na briga pelo inédito bicampeonato depois de vencer o compatriota compatriota Mariano Navone na reedição da final do ano passado, em mais um jogo definido apenas no terceiro set, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3.

Cássio Motta é homenageado pelo Rio Open na Quadra Guga Kuerten

Cássio Motta foi homenageado pelo Rio Open antes do último jogo desta quarta-feira na Quadra Guga Kuerten, pelos feitos de sua carreira e o legado para o tênis brasileiro.



Participaram da homenagem, em vídeo, seu ex-técnico Paulo Cleto, Carlos Kirmayr, com quem foi top 10 como parceiro de duplas, além de Luiz Mattar e Jaime Oncins, companheiros de Copa Davis, e Cláudia Monteiro, com quem foi vice de duplas mistas de Roland Garros em 1982.



Ele recebeu uma placa de homenagem das mãos de Ricardo Acioly, o Pardal, diretor de Relações do Rio Open.



“Agradeço ao Rio Open, estou impressionado com o tamanho do evento. Eu só tenho a agradecer ao tênis que me trouxe onde eu estou, eu sou uma pessoa melhor dentro e fora da quadra graças a todas as experiências que eu tive na minha vida. É um prazer estar aqui, obrigado a todos, aos meus amigos e parceiros que falaram, meus amigos dentro e fora da quadra”, disse Motta.

Resultados – Oitavas de final de simples



Francisco Comesana (ARG) v. [6] Nicolas Jarry (CHI) – 7/6(4) 6/7(1) 7/6(6)

[1] Alexander Zverev (GER) v. Alexander Shevchenko (KAZ) – 7/6(1) 7/6(6)

[Q] Chun-Hsin Tseng (TPE) v. [WC] Thiago Monteiro (BRA) – 6/7(4) 6/3 7/6(4)

[5] Sebastian Baez (ARG) v. Mariano Navone (ARG) – 6/4 1/6 6/3



Duplas – Primeira rodada



Rafael Matos (BRA)/Marcelo Melo (BRA) v. [4] Austin Krajicek (USA)/Rajeev Ram (USA) – 5/7 7/6(5) 10-4

Pedro Martinez (ESP)/Jaume Munar (ESP) v. Roberto Carballes Baena (ESP)/Alexandre Muller (FRA) – 6/3 6/4



Duplas – Quartas de final



[1] Maximo Gonzalez (ARG)/Andres Molteni (ARG) d [WC] Marcelo Demoliner (BRA)/Fernando Romboli (BRA) – 7/5 7/6(0)

Luciano Darderi (ITA)/Mariano Navone (ARG) d [WC] Orlando Luz (BRA)/Felipe Meligeni Alves (BRA) – 3/6 7/5 10-6





PROGRAMAÇÃO DE QUINTA-FEIRA – 20 de fevereiro

Quadra Guga Kuerten – a partir de 16:30

Jaume Munar (ESP) vs [LL] Jaime Faria (POR)



Não antes de 19:00

[4] Francisco Cerundolo (ARG) vs Luciano Darderi (ITA)

Alexandre Muller (FRA) vs [8] Tomas Martin Etcheverry (ARG)





Quadra 1 – a partir de 17:00

[LL] Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Damir Dzumhur (BIH)



Não antes de 18:30

[Q] Francisco Cabral (POR) / Jean-Julien Rojer (NED) vs Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA)



A seguir

após descanso – [3] Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) vs Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)





Quadra 2 – a partir de 16:30



Wheelchair Tennis Elite Singles – [3] Dani Caverzaschi (ESP) vs [1] Martin De La Puente (ESP)



A seguir

Wheelchair Tennis Elite Singles – [4] Daniel Rodrigues (BRA) vs [2] Gustavo Fernandez (ARG)

