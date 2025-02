Matheus Pereira volta atrás, recusa proposta do Zenit e fica no Cruzeiro

Matheus Pereira, jogador conhecido pelo seu talento em campo, continuará sua trajetória no Cruzeiro após a frustração nas tratativas com o Zenit, clube da Rússia. As conversas entre as partes estavam avançadas e a transferência estava avaliada em mais de R$ 100 milhões, o que garantiria um significativo lucro ao clube mineiro. Contudo, a negociação não se concretizou na última data da janela de transferências russa.

A última etapa das negociações foi marcada por um desacordo entre o atleta e o Zenit, que acabou desistindo do negócio. Fatores financeiros contribuíram para o desencontro, mesmo com todos os termos acordados previamente entre o Cruzeiro e o clube russo.

O último dia para registro de novos atletas pelo Zenit na Premier League da Rússia era uma quinta-feira decisiva. Fontes indicam que o clube optou por registrar sete novos jogadores, a maioria deles jovens oriundos das categorias de base, incluindo três goleiros e quatro defensores. Infelizmente, Matheus Pereira não fez parte desse grupo.

Embora a equipe de Matheus tenha sido abordada pela imprensa, ainda não houve uma declaração oficial sobre os eventos recentes. O Cruzeiro se manifestou através de um comunicado, esclarecendo a situação: “Houve um acerto entre Cruzeiro e Zenit, além de um acordo verbal do Matheus Pereira com o clube russo. O jogador chegou a ser liberado para exames médicos, mas não formalizou o acordo que havia com o Zenit. Assim sendo, com o fechamento da janela de transferências, ele permanecerá conosco“.

Atualmente sob contrato até junho de 2026, Matheus Pereira já havia realizado exames médicos em Belo Horizonte na quarta-feira anterior à finalização das negociações. O Cruzeiro inclusive iniciara os trâmites para a rescisão junto à CBF.

Apesar das incertezas geradas pelas negociações com o Zenit, Matheus Pereira participou normalmente dos treinos do Cruzeiro e está preparado para enfrentar o América-MG neste sábado, em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Mineiro.