Cruzeiro busca quebrar jejum de vitórias contra o América

O Cruzeiro enfrenta um desafio histórico na semifinal do Campeonato Mineiro 2025. O time precisa superar o América e encerrar um jejum de vitórias que já dura cinco anos. A última vitória celeste sobre o rival pelo Estadual foi em 2019, e, agora, a equipe precisa vencer no tempo normal para avançar à final sem depender da disputa por pênaltis.

Retrospecto desfavorável aumenta pressão

O cenário não é simples: desde o triunfo de 2019, as equipes se enfrentaram 11 vezes, com oito vitórias do América e três empates. O último encontro ocorreu no último domingo (16), no Mineirão, e terminou empatado por 1 a 1, aumentando a pressão sobre a equipe celeste.

Decisão será no Independência

O confronto decisivo será no próximo sábado (22), às 16h30, no Estádio Independência. O Cruzeiro precisa vencer no tempo regulamentar para se garantir na final e, assim, encerrar o incômodo jejum contra o rival.