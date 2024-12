Matheus & Kauan prometem show inesquecível no Villa Country

Nesta quinta-feira, 19 de dezembro, a dupla sertaneja Matheus & Kauan se apresentará em um show especial no Villa Country, em São Paulo. A performance promete ser uma celebração dos grandes sucessos que marcaram a trajetória dos irmãos desde o início de suas carreiras.

A dupla, originária de Itapuranga, Goiás, começou sua jornada musical em 2010 e, em pouco mais de uma década, consolidou-se como um dos nomes mais influentes do sertanejo. Com impressionantes 10 bilhões de streams nas plataformas digitais e mais de cinco bilhões de visualizações no YouTube, Matheus & Kauan têm demonstrado um apelo significativo junto ao público.

Entre suas conquistas, destaca-se o álbum ao vivo “Face a Face”, lançado em 2015, que rendeu à dupla quatro discos de platina, além de diversas outras premiações. Matheus também se destaca como compositor, tendo suas músicas interpretadas por grandes artistas do gênero, como Luan Santana, Gusttavo Lima e Bruno & Marrone.

A estreia da dupla no cenário musical ocorreu em 2012 com o álbum “Paraquedas”. Desde então, eles lançaram outros trabalhos notáveis, incluindo “Intensamente Hoje!” (2018), “Tem Moda Pra Tudo” (2019) e “Se Melhorar Estraga” (2022). O mais recente projeto da dupla é o álbum “Praiou ao Vivo em São Paulo”, lançado este ano.

SERVIÇO

Data:19 de dezembro

Local: Villa Country – Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/ingressos/29872/ingressos-para-matheus-e-kauan