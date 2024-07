Marketing jurídico é tema do próximo evento da AASP

Sempre atenta às novas demandas da atualidade que possam gerar impactos no exercício da advocacia, a AASP – Associação dos Advogados promove uma palestra para auxiliar os advogados e advogadas a se adequarem aos novos recursos da atualidade com dicas essenciais sobre marketing jurídico. O encontro acontece no dia 7 de agosto, a partir das 19h, na Unidade Jardins da Associação, em São Paulo.

O palestrante convidado é o consultor especialista no assunto, Alexandre Motta, que trará orientações para advogados e advogadas que desejam aprender a melhorar sua imagem corporativa. Interessados devem realizar sua inscrição neste link. As vagas são limitadas.

SERVIÇO:

Data: 7 de agosto de 2024 (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília-DF)

Endereço: Unidade Jardins – Alameda Santos, 2159 15º andar, Cerqueira César – São Paulo – SP

Vagas limitadas: inscrições e programação aqui.

Para conhecer o “Regulamento de cursos”, clique aqui.