Market Place recebe novas marcas e expande mix de lojas

O Shopping Market Place amplia seu mix de lojas com a chegada de novas marcas e a renovação de operações existentes. Entre as novidades, destacam-se opções de acessórios, gastronomia e cuidados pessoais, que enriquecem a experiência dos visitantes. Confira as novidades no empreendimento:

Acessórios

Bagaggio

A Bagaggio é uma marca conhecida por suas malas, mochilas e acessórios de viagem de alta qualidade. Com uma ampla variedade de produtos, a loja oferece desde malas de bordo a mochilas escolares, atendendo às necessidades de todos os tipos de viajantes.

Gastronomia

Di Paolo

O Di Paolo, recém-inaugurado no piso térreo, traz um ambiente rústico e tradicional, inspirado na arquitetura italiana. Com capacidade para 120 pessoas, o restaurante é ideal para famílias e grupos de amigos. Além de pratos típicos, como o galeto al primo canto, o local possui um empório que oferece produtos exclusivos, incluindo cachaças, grappa, vinhos e sucos Di Paolo, além de congelados da Di Paolo Alimentos.

IceMellow

A IceMellow chega ao Market Place com sua vasta oferta de sorvetes premium e sorbets veganos. A loja é um convite para os amantes de sobremesas experimentarem delícias refrescantes e inovadoras. São 15 opções de sabores de sorvetes e sorbets para se escolher.

Smoov

A Smoov oferece smoothies 100% naturais e funcionais, elaborados com frutas e desenvolvidos em parceria com nutricionistas. Com uma proposta prática e saborosa, a Smoov é a escolha perfeita para quem busca uma opção saudável e refrescante no shopping.

Cuidados pessoais

L’Occitane Au Brésil

Já presente no shopping, a L’Occitane Au Brésil passou recentemente por uma realocação para um novo espaço, proporcionando uma experiência de compra ainda melhor. A nova loja destaca o compromisso da marca com a qualidade e o bem-estar, em um ambiente ainda mais elegante e pensado para melhor atender seus clientes.

A chegada de novas operações ao Market Place reforça o compromisso do shopping em proporcionar diversidade e praticidade aos seus visitantes. “Estamos muito empolgados com a chegada dessas novas marcas, que agregam valor e qualidade ao portfólio do Market Place. Cada nova loja foi cuidadosamente selecionada para complementar nossa oferta e proporcionar aos nossos clientes uma experiência ainda mais completa e satisfatória.”, conclui Eduardo Lovo, gerente geral do Market Place.