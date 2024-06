Marinha do Brasil emite alerta de ressaca

A Marinha do Brasil participa que a passagem de uma frente fria poderá ocasionar ressaca na faixa litorânea dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre Ilha Comprida (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção Sudoeste a Sul e altura de até 3,0 metros, entre a madrugada do dia 30 de junho e a noite do dia 2 de julho.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, ou por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.