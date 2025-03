Marieta Severo será homenageada pelo Canal Brasil por seus 60 anos de carreira

Marieta Severo, 78, receberá uma homenagem do Canal Brasil pelos seus 60 anos de carreira. Nesta quinta-feira (13), nove filmes estrelados pela atriz serão exibidos na programação da emissora. Além disso, em entrevista ao Cinejornal, ela relembra sua trajetória e fala sobre a expectativa para a estreia do longa “Câncer com Ascendente em Virgem“, no próximo dia 27.

O filme, dirigido por Rosane Svartman, acompanha a história de Leda, personagem de Marieta, mãe de Clara (Suzana Pires), uma professora de matemática e influenciadora educacional que recebe o diagnóstico de câncer de mama. “A personagem foi baseada na nossa querida produtora Clélia Bessa, que se curou de um câncer de mama em 2008. Vivo a mãe dessa personagem, que é meio maluca, é toda espiritualizada, vive com os ícones de todas as religiões, ela é o ponto de leveza ali”, explica.

Marieta Severo prossegue elogiando a produção. “A arte tem essa função de ir para qualquer lugar, abordar qualquer assunto e tirar estigmas. Na minha época, não se falava a palavra ‘câncer’, dizia-se apenas ‘está com aquilo’. O filme fala sobre um caminho de cura”, destaca a atriz.

Os nove longas-metragens estrelados por Marieta que serão exibidos incluem: “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” de Carla Camurati; “A Grande Família”, de Maurício Farias; “Domingo à Noite”, de André Bushatsky; “Cazuza: O Tempo Não Pára”, de Walter Carvalho e Sandra Werneck; “Aos Nossos Filhos”, de Maria de Medeiros; “O Corpo”, de José Antonio Garcia (1955-2005); “O Homem da Capa Preta”,” “Guerra de Canudos”, de Sergio Rezende e “Noites de Alface”, de Zeca Ferreira.