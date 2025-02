Documentário sobre Fausto Fawcett estreia no Canal Brasil

Coprodução do Canal Brasil, o documentário “Fausto Fawcett na Cabeça”, de Victor Lopes, estreia na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro, às 22h. O longa-metragem acompanha o cotidiano do cantor, poeta e compositor de hits da música brasileira, como “Rio 40 Graus” e “Kátia Flávia”, em seu apartamento em Copacabana.

Imersão no universo de Fausto Fawcett

No filme, o espectador é levado para o universo particular do cantor e diversas cenas de experiências sensoriais e visões futuristas se misturam à narrativa, ilustrando a mente criativa e inquieta do artista. O filme também reúne entrevistas com Carlos Laufer, Fernanda Abreu, Katia Bronstein e Regininha Poltergeist, além de imagens de arquivo de shows de Fawcett na televisão entre os anos de 1980 e 1990.

Diretor celebra estreia no Canal Brasil

“Lançar ‘Fausto Fawcett na Cabeça’ no Canal Brasil representa cumprir o próprio destino do filme. O canal é coprodutor e parceiro desde que o projeto nasceu e é uma certeza da permanência do filme e da obra do Fausto Fawcett no maior guardião do cinema brasileiro. Recebemos pedidos incessantes de exibir o documentário e depois do ciclo de festivais e salas de cinema, chegar no canal significa alcançar novas dimensões de espectadores e compartilhar a grande viagem de um filme raro. Fiz nesse documentário tudo que eu sonhava nos anos 80 e a tecnologia não permitia, potencializando todo o conteúdo musical, literário e poético de um artista único no mundo”, reforça o diretor Victor Lopes.

O documentário “Fausto Fawcett na Cabeça” teve sua estreia nos cinemas em julho de 2024 e recebeu o prêmio de Melhor Filme, Melhor Ator e Troféu Abraccine no Fest Aruanda em 2022.

Fausto Fawcett na Cabeça (2024) (103′) – Coprodução – Inédito

Horário: Quarta, dia 19/02, às 22h

Direção: Victor Lopes

Classificação: 18 anos

Sinopse: Cantor, poeta e compositor de músicas icônicas como “Kátia Flávia” e “Rio 40 Graus”, Fausto Fawcett também é autor de cinco romances e diversas performances que exploram um universo vasto e único. O documentário, dirigido por Victor Lopes, parte de Copacabana para mergulhar na mente desse artista singular, revelando suas obras que atravessam fronteiras narrativas, filosóficas e temporais.

Confira o trailer: