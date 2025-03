Cineclube em Santo André exibe quatro filmes gratuitos no mês de março

O longa-metragem “Sem coração”, dirigido por Nara Normande e Tião, é o primeiro filme da programação do Cineclube ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) de Santo André no mês de março. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a ELCV e o MIS (Museu da Imagem e do Som), por meio do programa de difusão cultural Pontos MIS, promove a exibição gratuita de diversos filmes com entrada franca. A exibição de “Sem coração” pode ser conferida nesta quinta-feira (13), às 14h, no equipamento A Casa (Centro Artístico de Santo André), localizado na Avenida Industrial, 1.740, no bairro Campestre

O filme “Sem coração” tem no elenco Maya de Vicq, Eduarda Samara e Alaylson Emanuel. O longa, lançado em 2024, se passa no verão de 1996, no litoral de Alagoas, e conta o conflito da personagem Tamara, que ouve falar de uma adolescente apelidada de “sem coração” por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

O documentário “Sofia foi”, dirigido por Pedro Geraldo, foi premiado como melhor filme de diretor estreante no Festival de Marseille, em 2023, e poderá ser assistido na sexta-feira (14), às 17h, também nA Casa. A obra mistura ficção e documentário, acompanhando a jornada de Sofia Tomic, uma jovem tatuadora que, após ser despejada de seu apartamento, passa uma madrugada vagando pelo campus da Universidade de São Paulo. O filme explora a sensação de deslocamento e a busca por pertencimento, evidenciando as dificuldades enfrentadas pela personagem em um momento de incerteza.

“A hora da estrela”, de 1985, foi considerado pela Associação Brasileira de Cinema (Abraccine) um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. A obra, restaurada em 2024, também faz parte da programação do Cineclube ELCV deste mês, com exibição no dia 21 (sexta-feira), às 17h. O primeiro longa, dirigido por Suzana Amaral, é baseado no famoso romance de Clarice Lispector “A hora da estrela”.

O filme conta a história de Macabéa (Marcélia Cartaxo), uma imigrante nordestina que vive em São Paulo. Ela trabalha como datilógrafa em uma pequena firma e vive em uma pensão miserável, onde divide o quarto com outras três mulheres. Macabéa não tem ambições, apesar de sentir desejo e querer ter um namorado. Um dia ela conhece Olímpico (José Dumont), um operário metalúrgico com quem inicia namoro. Só que Glória (Tamara Taxman), colega de trabalho de Macabéa, tem outros planos após se consultar com uma cartomante (Fernanda Montenegro).

O drama “Cidade; Campo”, selecionado para o Festival de Berlim em 2024, é o último filme deste mês do Cineclube ELCV. Dirigido por Juliana Rojas, que também assina o roteiro, o filme com as atrizes Fernanda Vianna, Mirella Façanha e Bruna Linzmeyer conta a história de duas mulheres que transitam entre a vida urbana e rural em busca de um novo começo. O longa será exibido no dia 22 (sábado), às 18h.

Infantojuvenil – Ainda nesta sexta-feira, às 19h30, acontece a estreia de “A garota da pipa”, um filme infantojuvenil gravado no Jardim Santo André com a participação dos moradores. O longa tem roteiro e direção de Neta Lavor, que tradicionalmente produz trabalhos documentais no bairro onde mora.

Desta vez, no entanto, Neta traz uma ficção infantil que conta a história de duas garotinhas aventureiras que, a fim de matarem a saudade da avó que está viajando, resolvem criar um plano mirabolante. No desenrolar dos acontecimentos outras crianças entram em cena e em torno de uma pipa iniciam uma jornada surpreendente. A exibição é gratuita, nA Casa.

Serviço

Cineclube ELCV – Pontos MIS

Local: A Casa (Centro Artístico de Santo André)

Endereço: Avenida Industrial , 1.740 – Campestre

Gratuito

| Quinta-feira – 13/3, às 14h

Filme: Sem coração

Direção: Nara Normande, Tião, 2024

| Sexta-feira – 14/3, às 17h

Filme: Sofia Foi

Direção: Pedro Geraldo, 2024

| Sexta-feira – 21/3, às 17h

Filme: A hora da estrela (1985 – restaurado 2024)

Direção: Suzana Amaral, 1985, restaurado em 2024

| Sábado – 22/3, às 18h

Filme: Cidade; Campo

Direção: Juliana Rojas, 2024

Programação extra

| Sexta-feira – 14/3, às 19h30

Filme: A garota da pipa

Direção: Neta Lavor (estreia)

