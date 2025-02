Mariah Carey será uma das atrações do festival The Town

A cantora Mariah Carey foi oficialmente anunciada como uma das atrações do festival The Town, programado para o dia 13 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além dela, outros nomes renomados como Jessie J e Ivete Sangalo também estão confirmados para se apresentar na mesma data.

No evento Rock in Rio 2024, Mariah fez história ao realizar o maior show do Palco Sunset, apresentando uma série de sucessos que contribuíram para a impressionante marca de mais de 150 milhões de discos vendidos. Sua performance foi marcada por vocais poderosos e sem playback, emocionando um público entusiasmado.

Jessie J e Ivete Sangalo, ambas já conhecidas do circuito Rock in Rio, também têm trajetórias notáveis no festival. Jessie J voltou a se apresentar no evento carioca em 2022, entregando um show leve e motivacional que foi bem recebido pelo público. Por outro lado, Ivete faz sua estreia no The Town após ter subido ao palco do Rock in Rio em 19 edições anteriores.

Comemorando quatro décadas do Rock in Rio, Mariah Carey encerra as apresentações no Palco Sunset desta edição especial.

As vendas do The Town Card, que oferece acesso antecipado ao evento e a opção de escolha da data posteriormente, têm início na próxima quinta-feira (20), às 19h. Este cartão equivale a um ingresso de gramado e representa a primeira chance para o público garantir presença na segunda edição do festival.

Além de Mariah Carey, no dia 14 de setembro está confirmada a presença de Camila Cabello, que se apresentará no palco Skyline na mesma noite em que Katy Perry será a atração principal.

The Town ocorrerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. O dia 7 será especialmente dedicado ao rock, com o grupo Green Day como headliner, complementado por outras grandes atrações como Sex Pistols, Iggy Pop e Pitty. Novas confirmações devem ser divulgadas em breve pelo festival.