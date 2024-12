Como Mariah Carey converteu o Natal em um sucesso financeiro

O icônico tema natalino “All I Want For Christmas Is You”, da artista Mariah Carey, celebrou recentemente três décadas desde seu lançamento. Este clássico não apenas se tornou um símbolo das festividades de fim de ano, mas também uma fonte significativa de receita para a cantora, que continua a colher os frutos de sua obra.

Sucesso desde o início

Desde sua estreia em 29 de outubro de 1994, como parte do álbum “Merry Christmas”, o single se transformou em um verdadeiro fenômeno global. As várias reinterpretações feitas por outros artistas renomados, como Lady Gaga, Demi Lovato e Justin Bieber, contribuíram para ampliar ainda mais o sucesso financeiro da canção, solidificando o legado de Carey na indústria musical.

Recordes impressionantes

Recentemente, em 23 de dezembro, “All I Want For Christmas Is You” quebrou recordes ao se tornar a música com maior permanência no primeiro lugar da parada Streaming Songs da Billboard desde a sua criação em 2013. De acordo com dados divulgados pela Billboard, a canção se manteve por impressionantes 21 semanas no topo da lista.

Este feito notável foi acompanhado por um impressionante número de 48 milhões de streams oficiais nos Estados Unidos, registrados na última sema, segundo informações da Luminate. O novo recorde supera o anterior, estabelecido por “Old Town Road”, do rapper Lil Nas X com Billy Ray Cyrus, que havia dominado as paradas por 20 semanas em abril de 2019.

Impacto na Billboard

Além disso, “All I Want For Christmas Is You” também conquistou uma posição destacada na Billboard Hot 100, onde permanece por 17 semanas consecutivas no primeiro lugar. Este marco coloca a canção como a terceira com mais semanas no topo da história desse ranking.

Com esses feitos impressionantes, Mariah Carey reafirma sua posição como uma das grandes vozes do pop e solidifica ainda mais seu impacto duradouro na música natalina.