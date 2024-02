Marcos Fontes indica projeto para conscientização sobre o consumo de água

O vereador Marcos Fontes (PSDB) protocolou projeto de lei junto à Prefeitura de São Caetano do Sul para criação do programa de uso racional de água nas escolas da rede municipal de ensino. O objetivo da propositura é promover a conscientização da população para o consumo de água.

“A água é um recurso essencial para a vida e o desenvolvimento sustentável do município. A escassez desse recurso, aliada ao aumento da demanda, exige a implementação de medidas que promovam a preservação e o uso racional”, defendeu o vereador na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa antes de ir para votação em plenário.

De acordo com o projeto, o programa promoverá a realização de campanhas educativas em escolas, juntamente com a distribuição de material informativo sobre o uso eficiente da água, e orientações quanto à regulamentação do uso da água em espaços públicos. Na propositura, o parlamentar também indica a instalação de equipamentos economizadores e sistemas de captação de água da chuva.

O vereador ressaltou a importância do projeto para a melhora do meio ambiente. “A conscientização do consumo de água é fundamental para o esclarecimento da população e para a adoção de práticas sustentáveis, permitindo assim a disponibilidade de água para as gerações futuras”, complementa Marcos Fontes.