Marcos Fontes indica instalação de lixeiras com tampas no bairro Santo Antônio

O vereador Marcos Fontes (PP) encaminhou indicação para que o Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) de São Caetano do Sul realize estudos para instalação de lixeiras com tampas para coleta seletiva de resíduos sólidos na rua Piauí, 1.018, no bairro Santo Antônio.

Marcos Fontes, na justificativa da indicação, ressalta a importância da medida visando a qualidade do meio ambiente da cidade. “A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos são práticas fundamentais para a preservação do meio ambiente e para a promoção da sustentabilidade no município”, disse. “Além disso, a destinação correta dos resíduos evita a poluição visual e o acúmulo de lixo nas ruas e nos ambientes naturais”, afirmou o parlamentar.

Marcos Fontes destacou o papel da população e do poder público para a conservação da qualidade de vida do município. “A prática da coleta seletiva promove a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e do consumo responsável”, ressaltou. “Isso contribuirá para a formação de uma sociedade mais sustentável e comprometida com o futuro do planeta”, acrescentou Marcos Fontes.