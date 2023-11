Marco Luque apresenta Black Friday no Shopping ABC do Grupo AD

A AD Shopping e o Shopping ABC se preparam para mais uma edição de uma das principais datas do setor varejista, a Black Friday 2023. Entre os dias 24 e 26, produtos e serviços de diversas categorias estarão disponíveis com até 70% de desconto nos shoppings administrados pelo grupo dentro do território nacional.

“Para o setor do varejo, a Black Friday é uma oportunidade ímpar de impulsionar o mercado e que, além de aumentar o fluxo de clientes e vendas em nossos empreendimentos, também fortalece as relações com nossos parceiros comerciais – gerando também oportunidades para os consumidores. Temos boas expectativas: pesquisa recente realizada pelo Google mostra que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday em 2023 e sete, a cada 10 consumidores, pretendem gastar mais que o consumido no ano passado. Estimamos um aumento de 10% no tráfego de consumidores e contamos com a força da imagem do ator e comediante Marco Luque na Campanha corporativa para todos os Shoppings”, aponta Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência conta, por mais um ano, com a parceria do artista Marco Luque. O roteiro, focado no humor, destaca os preços atrativos e a ótima oportunidade para os consumidores adquirirem produtos de diversas categorias.

“A promoção e todo mix de lojas que aderiu esses descontos especiais visam impactar nossos clientes e oferecer centenas de opções também para aqueles que desejam já antecipar as compras de fim de ano. Diversas lojas estarão com grandes descontos”, conta Flavia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

Os clientes encontrarão ofertas exclusivas em grande parte das lojas, em diversos setores, como eletrônicos, vestuários, acessórios e alimentação, com até 70% de desconto. Os empreendimentos participantes da promoção podem ser consultados no site da AD Shopping: www.adshopping.com.br.