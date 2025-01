Márcio França apresenta iniciativas para pequenas empresas no ‘Bom Dia, Ministro’

O ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, será o convidado da edição desta quinta-feira, 30 de janeiro, do programa “Bom Dia, Ministro“. A transmissão ao vivo, que se inicia às 8h, é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e da Empresa Brasil de Comunicação.

Durante a entrevista coletiva, o ministro França dialogará com radialistas de diversas regiões do Brasil, apresentando um panorama das ações federais voltadas ao empreendedorismo. O foco será nos resultados alcançados em 2024 e as expectativas para 2025 de programas como Desenrola Pequenos Negócios, ProCred360, Pronampe, além de iniciativas específicas como o Pronampe Solidário no Rio Grande do Sul e o Cartão MEI.

Entre os temas abordados estão as iniciativas que visam fortalecer o setor empreendedor, incluindo:

DESENROLA: Este programa visa apoiar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões que enfrentam dificuldades financeiras. Até agora, aproximadamente 120 mil empresas renegociaram um total de R$ 7,27 bilhões em dívidas.

Este programa visa apoiar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões que enfrentam dificuldades financeiras. Até agora, aproximadamente 120 mil empresas renegociaram um total de R$ 7,27 bilhões em dívidas. PROCRED 360: Focado na concessão de crédito para MEIs e microempresas com faturamento anual até R$ 360 mil, este programa oferece taxas de juros 50% inferiores às praticadas no mercado. No total, foram disponibilizados R$ 1,2 bilhão em linhas de crédito para cerca de 42 mil negócios.

Focado na concessão de crédito para MEIs e microempresas com faturamento anual até R$ 360 mil, este programa oferece taxas de juros 50% inferiores às praticadas no mercado. No total, foram disponibilizados R$ 1,2 bilhão em linhas de crédito para cerca de 42 mil negócios. PRONAMPE: Com o Pronampe, os ministérios do Empreendedorismo e da Fazenda disponibilizaram R$ 33,8 bilhões em crédito destinado à recuperação financeira de MEIs e empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões. O programa contabiliza 503 mil operações que beneficiaram 472 mil empresas através do Fundo Garantidor de Operações.

Com o Pronampe, os ministérios do Empreendedorismo e da Fazenda disponibilizaram R$ 33,8 bilhões em crédito destinado à recuperação financeira de MEIs e empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões. O programa contabiliza 503 mil operações que beneficiaram 472 mil empresas através do Fundo Garantidor de Operações. PRONAMPE RS: O Pronampe Solidário no Rio Grande do Sul destinou subsídios a pequenos negócios afetados por calamidades naturais. Em 2024, foram contratados R$ 3,4 bilhões, dos quais R$ 912 milhões foram subsidiados pelo Governo Federal, beneficiando 36 mil empresas que enfrentaram prejuízos devido a enchentes.

O Pronampe Solidário no Rio Grande do Sul destinou subsídios a pequenos negócios afetados por calamidades naturais. Em 2024, foram contratados R$ 3,4 bilhões, dos quais R$ 912 milhões foram subsidiados pelo Governo Federal, beneficiando 36 mil empresas que enfrentaram prejuízos devido a enchentes. PRONAMPE APAGÃO SP: Um esquema semelhante foi implementado para apoiar empresas impactadas por interrupções no fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Esta linha de crédito totalizou R$ 1 bilhão e permitiu empréstimos de até R$ 150 mil por empresa.

Um esquema semelhante foi implementado para apoiar empresas impactadas por interrupções no fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Esta linha de crédito totalizou R$ 1 bilhão e permitiu empréstimos de até R$ 150 mil por empresa. CARTÃO MEI: O ministério também firmou uma parceria com o Banco do Brasil para aprimorar o Cartão MEI. Este cartão de crédito e débito isento de anuidade é exclusivo para microempreendedores individuais e inclui novidades como um QR Code impresso no cartão para facilitar o acesso ao Portal do Empreendedor.

A transmissão do programa “Bom Dia, Ministro” pode ser acompanhada não apenas pela televisão (em canais abertos ou via satélite), mas também pela internet através das plataformas YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Além disso, as rádios têm acesso ao sinal por meio da Rede Nacional de Rádio (RNR).