Presidente participa de lançamento do Cartão MEI, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 16 de setembro, do lançamento do Cartão MEI, produto exclusivo para o Microempreendedor Individual (MEI). O evento será a partir das 16h30 e contará com as presenças do ministro Márcio França (Ministério do Empreendedorismo) e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

A iniciativa fortalece e apoia o segmento dos MEIs. Ajuda a promover a formalização, facilita operações comerciais e contribui para a sustentabilidade dos pequenos negócios. O cartão vem personalizado com nova logomarca exclusiva MEI, trazendo o pertencimento dessa categoria ao empreendedor, além de QR Code que redireciona ao Portal do Empreendedor (gov.br/mei).

O produto servirá como cartão de crédito e débito exclusivo para MEIs, com vantagens como anuidade zero, plataformas de engajamento e capacitação. Em breve, outros bancos poderão aderir à iniciativa de fortalecimento, reconhecimento e apoio aos microempreendedores individuais.