Marcel Munhoz destaca queda nos indicadores criminais em São Caetano do Sul

O vereador Marcel Munhoz (PP) celebrou a significativa redução nos indicadores criminais de São Caetano do Sul, conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). De janeiro a setembro de 2024, a cidade apresentou uma queda nos principais índices criminais em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O furto de veículos caiu 46,79%, passando de 374 ocorrências em 2023 para 199 em 2024. O roubo de veículos também teve uma diminuição de 13,70%, de 73 para 63 casos. Outros crimes, como roubo de objetos e carga, também apresentaram reduções significativas, com uma queda de 30,19% nos roubos de objetos (de 583 para 407) e uma redução total nos roubos de carga, sem registros de ocorrências em 2024.

O vereador enfatizou a importância das políticas de segurança pública implementadas pela administração municipal, que têm contribuído para a diminuição da violência e do crime. “Apesar dos desafios, a colaboração entre as forças de segurança, a comunidade e o poder público é fundamental para manter essa tendência positiva. O investimento em programas sociais e de prevenção é essencial para a construção de uma cidade mais segura para todos.”

“As medidas que envolvem tecnologia, como sistemas de monitoramento por câmeras, e a atuação conjunta da nossa Guarda Civil Municipal (GCM) com as Polícias Militar e Civil, são preponderantes para que São Caetano do Sul se torne a cada dia um lugar mais seguro e tranquilo para quem reside ou transita pela cidade”, complementou Marcel Munhoz.