Maratona de Revezamento de Cubatão 2025 será em 13 de abril 

Acontece em 13 de abril a Maratona de Revezamento de Cubatão 2025. Nela, serão 7 pessoas em cada equipe, de todos os sexos e idades, sendo obrigatório um menor de 18 anos, uma pessoa acima de 50 anos e uma mulher, além dos outros quatro com escolha livre.

Conforme conta Guilherme Bechara Maxta, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, este evento é algo esperado pelos moradores de Cubatão, assim como para alguns corredores que costumam participar das provas na cidade. “Vai ser uma prova fantástica! Algo inédito e com muita inclusão! A participação de várias idades e os dois sexos nas equipes farão dessa prova um sucesso!”.

Todas as informações e regulamento podem ser conferidos no próprio site da AMESC (Associação Metropolitana do Esporte, Saúde e Cultura do Estado de São Paulo) pelo link