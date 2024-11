Maratona de Leilões: R$ 300 bi em investimentos e previsão de 50 mil vagas de emprego

O Governo do Estado de São Paulo alcançou um marco significativo ao assegurar mais de R$ 300 bilhões em investimentos ao longo deste ano, com destaque para a Maratona de Leilões que culminará no próximo dia 28 com a concessão da Nova Raposo. Este montante representa mais da metade dos R$ 500 bilhões projetados para serem captados até o final de 2026, através de parcerias estratégicas com o setor privado, sob a égide do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP). Espera-se que essas iniciativas resultem na criação de aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos, especialmente no âmbito da construção de novas rodovias e expansão do transporte ferroviário.

De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, a administração atual aposta fortemente no capital privado como motor do desenvolvimento. Ele destacou que a meta é diminuir a participação direta do Estado na economia, fortalecer a regulação e ampliar as concessões, criando condições para o progresso sustentável do estado.

O programa “SP na Direção Certa” constitui uma série de medidas implementadas pelo Governo paulista para modernizar a administração pública. Essas ações visam otimizar o uso dos recursos públicos, reduzindo despesas e ampliando a arrecadação, o que, por sua vez, aumenta a capacidade de investimento do Estado.

A Maratona de Leilões do PPI-SP superou as expectativas iniciais da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), garantindo quase R$ 25 bilhões em novos contratos, cerca de R$ 5 bilhões acima do previsto. As novas concessões e parcerias público-privadas (PPPs) implementadas pelo Estado serão acompanhadas por modelos avançados de fiscalização e regulamentação.

Nos leilões realizados até o momento, São Paulo transferiu à iniciativa privada a responsabilidade pela construção e manutenção de 33 unidades escolares, além da administração de 12 rodovias da Rota Sorocabana e do serviço estadual de loterias. Este último deverá gerar uma receita adicional de R$ 3,4 bilhões destinada ao setor de saúde.

Incluindo outras iniciativas do PPI-SP, destacam-se a privatização da Sabesp — maior projeto deste ano com um investimento total estimado em R$ 260 bilhões — além da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), do Trem Intercidades (TIC) São Paulo-Campinas e das rodovias do Lote Litoral Paulista.

Adicionalmente, segundo estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, outros R$ 420 bilhões devem ser injetados na economia paulista através do setor privado, abrangendo áreas como indústria e infraestrutura. O governo estadual projeta encerrar a gestão atual tendo atraído quase R$ 1 trilhão em investimentos.

Em um balanço dos leilões promovidos durante a Maratona, destaca-se a PPP para construção e gestão não pedagógica das escolas estaduais que viabilizará 33 novas instituições educacionais com um investimento de R$ 2,1 bilhões. Outro ponto notável foi o leilão das rodovias da Rota Sorocabana vencido pela CCR S.A., que comprometeu-se com um investimento total de R$ 8,8 bilhões para melhorias significativas na infraestrutura rodoviária.

No setor lotérico estadual, o consórcio Aposta Vencedora garantiu os direitos com uma oferta vencedora que prevê R$ 600 milhões inicialmente destinados à construção de hospitais em Birigui e Itapetininga. Ao longo dos próximos anos, espera-se que esta concessão aporte R$ 3,4 bilhões aos cofres públicos estaduais.

Além destes empreendimentos, outros leilões importantes incluem o Trem Intercidades São Paulo-Campinas e as rodovias do Lote Litoral Paulista, completando uma robusta agenda de nove leilões previstos até 2024.