Mara Bertaiolli, do PL, é uma das 8 mulheres que lideram pesquisas nas 50 maiores cidades do Brasil

A candidata à Prefeitura de Mogi das Cruzes-SP pelo PL, Mara Bertaiolli, é uma das 8 mulheres que lideram pesquisas eleitorais entre as 50 maiores cidades do País. É o que revela levantamento exclusivo do portal Uol divulgado neste domingo (25/8) – https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2024/08/25/candidatas-mulheres-lideram-minoria-maiores-cidades.amp.htm

A liberal se sobressai num cenário nacional dominado, majoritariamente, por homens. Mara, porém, aceitou o desafio de romper barreiras e de ampliar a representatividade feminina na Política:

“As mulheres ainda enfrentam desafios para ocuparem posições de liderança na sociedade. A Política, de uma maneira geral, ainda é muito masculina. Aqui, em Mogi das Cruzes, por exemplo, enfrento o desafio de trabalhar para ser a primeira prefeita eleita em 463 anos de fundação da cidade”, observa a pedagoga, que disputa sua primeira eleição.

O levantamento feito pelo Uol aponta, ainda, que, dos 50 maiores municípios do País, 17 não têm sequer uma candidata a prefeita. Destas 17 cidades, cinco são capitais. No ranking das candidaturas femininas, as concorrentes são, em sua maioria, filiadas ao PL, ao União Brasil e ao PT.

Mara estreia este ano nas urnas. Contudo, tem ampla experiência no que tange à administração pública. Seu marido, Marco Bertaiolli (sem partido), foi prefeito de Mogi das Cruzes por oito anos – tempo em que a liberal presidiu o Fundo Social do município e participou ativamente das principais decisões do mandato.

Com larga experiência em gestão pública na área da Saúde, Téo Cusatis (PSD) é o candidato a vice-prefeito na coligação de Mara, “Compromisso e Amor por Mogi”. Com 144 candidatos ao Legislativo, a aliança partidária chama a atenção por reunir as maiores siglas do País de direita, de centro e de centro-direita: PL, PSD, Republicanos, Progressistas, MDB e União Brasil.

A candidatura ao Executivo da liberal também conta com apoios expressivos do cenário político brasileiro, como o do presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab – que também é secretário de estado de Governo de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo. Kassab e Costa Neto, inclusive, fizeram questão de comparecer, em Mogi, ao lançamento da candidatura de Mara no último domingo (18/8).

Pesquisas

Dois levantamentos recentes colocam a candidata do PL à Prefeitura de Mogi em destaque entre as que tem melhor desempenho nas 50 maiores cidades brasileiras.

Em pesquisa realizada pelo Instituto Opinião e divulgada em 15/8 (quinta-feira), Mara aparece à frente com 35,3%, seguida do atual prefeito, Caio Cunha (Podemos), que tenta a reeleição e soma 22,8%.

A liberal também lidera com 47,7% no levantamento da Quanti.Lab Consultoria e Pesquisa, encomendado pela Rádio Metropolitana (AM 1.070) e divulgado em 29/7 (segunda-feira). Cunha, segundo colocado, tem 27%.