Mar Aberto inicia as comemorações de oito anos de carreira com show em São Paulo

Acontece no dia 6 de setembro, sexta-feira, às 20h, o retorno do duo MAR ABERTO ao palco do Blue Note, em São Paulo, onde se apresentou com ingressos esgotados no último dia dos namorados. Agora com repertório que perpassa toda sua trajetória, do momento em que decidiram se tornar um M A R em setembro de 2016, até os dias atuais. No setlist, hits como “Se Fosse Tão Fácil”, “Logo Agora”, “A Encomenda da Minha Vida”, “De Repente É”, algumas faixas lado B – que são pedidos frequentes dos fãs – como “Nossas Estações” e “Califórnia” e também os mais recentes lançamentos do projeto de feats “Com Vida”.

Entremeando o show que marca a celebração dos oito anos de existência do projeto, Thi e Gabi contam histórias que revelam de onde surgiram as inspirações para muitas de suas canções. Tudo isso num clima leve e descontraído, de plena intimidade com a plateia, característica que já se tornou uma das marcas registradas do duo. A banda que acompanha os artistas é formada por Ricardo Kabelo (guitarra), Yuri Pauletto (bateria), Rafael Ribeiro (baixo acústico) e Vitor Alves (piano).

“Descemos do palco do Blue Note já desejando voltar. Foi um dos shows mais especiais que já fizemos. Sabe quando você se deleita em cima do palco, com a casa, com o som, com a atmosfera? Estamos felizes de tocar mais uma vez nesse emblema da música mundial”, se declara Thiago. “O show no Blue Note foi um divisor de águas pra gente. Um daqueles momentos em que um olha pro outro e diz: ‘tá rolando, né?’, uma sensação de caminho certo. Agora vamos pro próximo cheios de amor e música pra oferecer”, completa Gabriela.

Para coroar o evento, o duo promete comemorar não só os oito anos do MAR ABERTO, mas também os 38 anos de Thiago e os 30 de Gabriela, que também se completam no mês de setembro. Motivos de sobra para os fãs comparecerem em peso a essa noite que certamente ficará marcada na memória e no coração dos presentes.

SERVIÇO

MAR ABERTO – 8 anos de amor e música

Onde: Blue Note SP

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2º andar, Jardins – São Paulo

Quando: 6 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Quanto: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia)

Classificação etária: 16 anos

Duração: 80 minutos

Informações: (11) 97428-2548 ou através do site