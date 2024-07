Máquina que entrega método de contracepção para HIV é instalada na Estação Luz

Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos métodos contraceptivos e auxiliar na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a ViaQuatro instalou uma máquina que realiza entregas automáticas de kits para testagem e profilaxia pré e pós-exposição ao HIV na Estação Luz, da Linha 4-Amarela.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, através da Coordenadoria de IST/Aids e conta com o apoio da concessionária. O ponto escolhido é de fácil acesso, em uma estação que pode ser acessada por cinco linhas, ligando diferentes pontos da cidade. Outro aparelho com a mesma finalidade está funcionando na Estação Vila Sônia desde junho.

Para ter acesso às profilaxias, os usuários devem, antes, passar por teleconsultas onlines no SPrEP (confira instruções para instalar o App e marcar o horário) para que a equipe médica emita uma receita com o QR-Code a ser lido na máquina. Com isso em mãos, é possível retirar o kit durante o funcionamento da estação.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde de dezembro de 2023, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) menos da metade dos casos de HIV de 2022 para 2023, passando de 6.759 para 3009, no estado de São Paulo.

A Secretaria Municipal de Saúde da capital confirma essa tendência de redução e aponta queda nos números de novos casos de infecção pelo vírus por seis anos consecutivos, até 2022, quando foram registrados 2.066 casos, 45% a menos que os 3.761 contabilizados em 2016.

Para Jocelyn Cibelle Cárdenas Mora, gerente de Comunicação da ViaQuatro e ViaMobilidade, a instalação das máquinas de PrEP e PEP nas estações pode ajudar a reduzir ainda mais esses números. “Essa é mais uma parceria que fizemos com a Secretaria de Saúde e é de extrema importância para a população. Esta é uma forma de irmos além dos nossos serviços de mobilidade, contribuindo com as pessoas nos locais onde atuamos”, afirmou.