Manutenção pode afetar abastecimento em bairros da Zona Sul da Capital

A Sabesp informa que está realizando manutenção emergencial, em conjunto com a equipe de obras da PMSP, em três pontos da rede de distribuição de água da Av. Nossa Senhora do Sabará X Rua Sant’Anna, Jardim Campo Grande, Zona Sul da Capital, após ser danificada em decorrência das obras no corredor de ônibus da região.

O abastecimento pode ser prejudicado nos Bairros: Brooklin Novo, Campininha, Campo Grande, Cj Res Sabara, Campo Grande, Interlagos, Jd Alianca, Jd Alvorada, Jd Araújo Almeida, Jd Bransley, Jd Campo Grande, Jd Dos Prados, Jd Marajoara, Jd Martini, Jd Taquaral, Jurubatuba, V Andaluzia, V Anhanguera, V Gea, Vila Isa, Vila São Pedro, Vila Santana.

A previsão de conclusão do serviço é até o final do dia de hoje (28), com recuperação gradativa do abastecimento.

A Sabesp orienta os moradores para que usem de forma consciente a água dos reservatórios domiciliares e reforça que segue à disposição para atendimento aos clientes pelos telefones 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 01133888000 e pela Agência Virtual no site