Mansão de Tom Hanks escapa de incêndios em LA enquanto celebridades perdem tudo

A mansão do renomado ator Tom Hanks, localizada nas colinas de Pacific Palisades, em Los Angeles, conseguiu evitar os danos causados pelos recentes incêndios florestais que devastaram a região. O bairro, conhecido por abrigar diversas celebridades, viu suas residências ameaçadas pelas chamas que avançavam rapidamente.

Imagens capturadas por drones evidenciam que a propriedade do icônico protagonista de “Forrest Gump” sobreviveu por um fio, enquanto a residência vizinha enfrentava uma situação adversa, com fumaça visivelmente emanando devido ao incêndio, conforme reportado pelo New York Post.

Backgrid video

A lista de celebridades afetadas pelo desastre não para de crescer. Personalidades como Anna Faris, John Legend, Anthony Hopkins e Harrison Ford estão entre os artistas que perderam suas casas. Outros nomes notáveis como Adam Brody, Leighton Meester e Ben Affleck também se veem na necessidade de recomeçar em meio à tragédia.

O saldo trágico dos incêndios já contabiliza cinco mortes, e mais de 130 mil pessoas foram forçadas a evacuar suas residências devido à urgência da situação.

Além das propriedades particulares, um local histórico que serviu como cenário para os filmes “Carrie, A Estranha” (1976) e “Sexta-feira Muito Louca” (2003) foi completamente consumido pelas chamas, representando mais uma perda significativa no contexto desse desastre natural.