Carolina Dieckmann se pronuncia após polêmica comentário sobre incêndios em Los Angeles

Na última quarta-feira (9), Carolina Dieckmann utilizou suas redes sociais para esclarecer um mal-entendido que surgiu após ela apagar um comentário deixado em uma publicação da atriz Fernanda Torres. A postagem de Torres retratava o cenário alarmante de Los Angeles, que está enfrentando incêndios devastadores.

A atriz Fernanda Torres compartilhou uma imagem do céu avermelhado da cidade, repleto de fumaça, e escreveu: “Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas]”. Ela está na cidade para participar da temporada de premiações cinematográficas, que inclui eventos como o SAG Awards e o Oscar, alguns dos quais já foram adiados devido à situação crítica.

No entanto, Carolina Dieckmann recebeu críticas por seu comentário na publicação. Ela havia escrito: “Bem, só podia ser queimando de amor por você”, o que gerou reações negativas entre internautas diante da gravidade do desastre, que já resultou em mortes e deixou muitas pessoas desabrigadas, incluindo celebridades de Hollywood.

Após a repercussão negativa, Dieckmann decidiu se manifestar publicamente. Em sua postagem, ela afirmou: “Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas… que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente num momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos”.

A atriz ressaltou a seriedade da situação em Los Angeles e expressou sua solidariedade: “O que está acontecendo em Los Angeles é tão grave que não cabe nada a não ser lamentar”. Ela também comentou sobre a importância de priorizar o respeito neste tipo de contexto: “Para que nada seja mais importante do que o respeito ao que está acontecendo. Não cabe picuinha de internet num momento grave como esse”.

Por fim, Carolina refletiu sobre a força do amor em tempos difíceis: “Quem sabe falar de amor fosse cura por si só. Talvez um dia seja”.