‘Não se deixe enganar’, alerta Tom Hanks contra uso de sua imagem em anúncio de IA

Tom Hanks, 68, usou as redes sociais para alertar os seguidores contra o anúncio de uma medicação vendida como “milagrosa”. Ele alega que usaram sua imagem de forma indevida e que a propaganda teria sido criada por inteligência artificial.

O ator de “Forrest Gump” (1994) e “O Código Da Vinci” (2006) reforçou não ter dado autorização para a empresa que diz ser a fabricante das medicações. “Não tenho nada a ver com essas postagens ou com os produtos e tratamentos. Também não conheço as pessoas que promovem essas curas”, avisou.

Ele ainda contou ter diabetes tipo 2 e, por esse motivo, realiza tratamentos apenas com o aval de seu médico certificado. “Não se deixe enganar. Não seja ludibriado. Não perca seu dinheiro suado”, escreveu.

Tom Hanks está entre algumas celebridades como Drake, The Weeknd e Taylor Swift, que já denunciaram o uso de imagens geradas por IA para promover campanhas comerciais e até políticas. Nos Estados Unidos, muitos artistas andam pressionando o governo para adotar com urgência as medidas contra o uso indevido de identidades individuais na era digital.