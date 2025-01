Mansão de R$ 750 milhões é destruída por incêndios em Los Angeles

Pacific Palisades, um renomado bairro de luxo na Califórnia, foi duramente atingida pelo grave incêndio que assola Los Angeles (Califórnia), culminando na destruição da mansão mais cara da região, avaliada em impressionantes US$ 125 milhões, o que equivale a cerca de R$ 750 milhões.

A residência, conhecida por seu design futurista e arquitetura imponente, contava com quatro andares, 18 suítes, seis banheiros, uma sala de cinema com capacidade para 20 pessoas, uma adega sofisticada e um mirante com vistas deslumbrantes. De acordo com reportagens do Daily Mail, o incêndio consumiu completamente a propriedade.

O proprietário da mansão era o jovem bilionário Austin Russell, de 29 anos, fundador da Luminar Technologies, uma empresa que se destaca na produção de tecnologia para carros elétricos.

Além de seu valor inestimável, a mansão ganhou notoriedade ao ser utilizada como locação na quarta temporada da aclamada série da HBO, que narra a luta entre quatro irmãos pela herança do império de seu pai. As áreas externas da propriedade, incluindo uma piscina de design arrojado, serviram como cenário para diversas cenas marcantes envolvendo os personagens Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv Roy (Sarah Snook).

Incêndio Devastador

O incêndio florestal que teve início na última terça-feira (7) já destruiu mais de 14 mil hectares de vegetação e resultou na evacuação de aproximadamente 153 mil pessoas. Vários bairros foram reduzidos a cinzas e mais de 12 mil imóveis foram consumidos pelas chamas.

Entre os residentes afetados estão não apenas cidadãos comuns, mas também celebridades que habitam as áreas nobres de Palisades e Malibu. Personalidades como Paris Hilton, Adam Brody e Billy Crystal viram suas propriedades completamente devastadas. As autoridades locais reportam até o momento 11 mortes confirmadas e 13 pessoas ainda desaparecidas.